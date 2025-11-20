Les exportations de montres suisses aux Etats-Unis poursuivent leur recul marqué. En octobre, les livraisons dans ce pays ont chuté de 46,8% à 224,3 millions de francs, après des plongeons de 55,6% en septembre et de 23,9% en août.

Keystone-SDA ATS

Ces chiffres sont publiés près d'une semaine après la visite du conseiller fédéral Guy Parmelin à Washington, dont l'objectif était d'obtenir un régime de droits de douane aux Etats-Unis plus favorable que les 39% actuels. Un accord serait à bout touchant, a indiqué vendredi le ministre de l'Economie.

En octobre, l'ensemble des exportations horlogères ont baissé de 4,4% sur un an à 2,2 milliards de francs. Depuis le début de l'année, celles-ci ont reculé de 1,6% à 21,2 milliards.

Malgré le repli enregistré le mois dernier, les Etats-Unis sont devenus le principal débouché pour le secteur et présentent une part de 10%. Autre marché d'importance, la Chine a connu un regain de vigueur en octobre, les livraisons ayant bondi de 12,6% en rythme annuel à 188,5 millions. La demande s'est révélée inégale entre le Japon (-5,6%), Hong Kong (+2,4%), Singapour (+6,6%) et le Royaume-Uni (-7,4%).

La catégorie métaux précieux a connu un mois d'octobre difficile, le nombre de pièces exportées ayant reculé de 14,8% pour des volumes en francs de 854,8 millions (-1,0%). Les montres en acier (+9,8%), bimétalliques (+17,1%) et «autres métaux» (+10%) ont été davantage exportées, mais pour des montants en francs en net recul. La situation est inverse pour la catégorie «autres matières», dont la demande en pièces s'est tassée de 23,6%, mais dont le volumes en francs ont augmenté de 7,6%.