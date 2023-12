Le franc suisse était en forte hausse vendredi face aux principales devises, en particulier face au dollar, profitant des attentes plus prononcées du marché de baisses de taux d'autres banques centrales que l'institut monétaire helvétique.

Vers 11H55 GMT (12H55 HEC), la devise suisse prenait 0,33% face au billet vert, à 0,8533 franc pour un dollar, après avoir touché 0,8530 franc, au plus haut face au dollar depuis janvier 2015. KEYSTONE

Elle se renforçait également de 0,22% face à la monnaie unique européenne, à 0,9408 franc pour un euro.Le franc évoluait également dans le positif face au yen et à la livre britannique.

«Le franc suisse trouve du soutien alors que l'écart se creuse entre les orientations émises par la Banque nationale suisse (BNS) et la Réserve fédérale (Fed)», a résumé Ricardo Evangelista, d'ActivTrades, interrogé par l'AFP. La semaine dernière, la Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux directeur inchangé à 1,75%, sans révéler quand elle pourrait envisager d'abaisser ses taux.

Si la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) ont également fait le choix du statu quo lors de leur dernière réunion respective, les analystes tablent sur une baisse des taux dès le premier trimestre 2024. Les investisseurs estiment que la BNS «maintiendra des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps» que ses pairs, avance M. Evangelista.

«Cette dynamique s'est accentuée ces derniers jours, notamment face au dollar», poursuit l'analyste, après les déclarations de la Fed qui envisage désormais ouvertement des baisses de taux l'an prochain, et également suite à la révision en baisse jeudi de la croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre, à 4,9% en rythme annualisé.

ats