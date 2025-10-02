  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Le G7 veut cibler les acheteurs de pétrole russe

ATS

2.10.2025 - 03:56

Les ministres des finances du G7 se sont engagés mercredi à cibler ceux qui continuent d'augmenter leurs achats de pétrole russe malgré la guerre menée par Moscou en Ukraine. Cette décision intervient après des pressions du président américain pour de telles mesures.

La Russie utilise une flotte fantôme pour livrer son pétrole à travers le monde (archives).
La Russie utilise une flotte fantôme pour livrer son pétrole à travers le monde (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 03:56

02.10.2025, 06:55

Les responsables des sept économies mondiales les plus avancées (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada, Italie et Japon) se sont accordés à «accentuer la pression sur les exportations pétrolières de la Russie», ont-ils déclaré dans un communiqué commun à la suite d'une réunion en visioconférence.

L'objectif est de porter un grand coup aux revenus dont le pouvoir russe a besoin pour financer la guerre. «Nous ciblerons ceux qui continuent d'accroître leurs achats de pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine et ceux qui facilitent le contournement» des sanctions contre Moscou, ont promis les sept ministres.

Ces derniers ont aussi insisté sur «l'importance des mesures commerciales, y compris les droits de douane».

Pression de Trump

Les pays du G7 ont également promis d'envisager «sérieusement des mesures commerciales et d'autres restrictions à l'encontre des pays et des entités qui contribuent au financement des efforts de guerre de la Russie, y compris sur les produits raffinés provenant du pétrole russe».

Ces annonces surviennent au moment où le président américain Donald Trump promet d'étendre les droits de douane visant les acheteurs de pétrole russe si l'Union européenne en fait de même.

Le milliardaire républicain met la pression depuis des semaines pour que ses alliés cessent d'importer du pétrole russe et qu'ils sanctionnent les pays qui continuent à le faire.

Donald Trump pourrait ainsi imposer des droits de douane entre 50% et 100% visant notamment la Chine et l'Inde, selon un responsable américain ayant requis l'anonymat.

A la fin septembre, la Commission européenne avait fait savoir qu'elle allait proposer des droits de douane accrus sur le brut en provenance de Moscou que deux pays de l'UE, la Hongrie et la Slovaquie, continuent d'importer.

Les ministres du G7 prévoient de se réunir à nouveau en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington en octobre.

Les plus lus

«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures
Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse
La cause du décès de la femme repêchée dans le lac de Constance est connue
Blatten, entre désolation et désir de reconstruction
Nobel de la paix: quelles sont les réelles chances de Trump?
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»