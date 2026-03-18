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Royaume-Uni Le gouvernement britannique revoitsa réforme du droit d'auteur

ATS

18.3.2026 - 17:35

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu'il allait revoir son projet visant à assouplir les droits d'auteur au profit des entreprises d'intelligence artificielle. Une décision prise après les vives critiques de nombreux artistes, dont Elton John.

Face à la réforme du gouvernement, Dua Lipa, mais aussi Elton John, Paul McCartney et Coldplay avaient signé une lettre ouverte en mai 2025 pour appeler à protéger leurs oeuvres (archives).
Face à la réforme du gouvernement, Dua Lipa, mais aussi Elton John, Paul McCartney et Coldplay avaient signé une lettre ouverte en mai 2025 pour appeler à protéger leurs oeuvres (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.03.2026, 17:35

18.03.2026, 17:39

Ce projet prévoyait d'appliquer une exception au droit d'auteur pour faciliter l'utilisation de contenu afin d'entraîner les modèles d'IA à des fins commerciales.

Les entreprises développant ces modèles n'auraient plus eu besoin d'obtenir a priori l'autorisation des auteurs pour utiliser certains contenus, ni de les rémunérer.

Mis en consultation, il a fait face à une forte opposition du monde de la culture, et plus de 400 artistes, dont Elton John, Paul McCartney, Dua Lipa et Coldplay avaient signé une lettre ouverte en mai 2025 pour appeler à protéger leurs oeuvres.

«Nous avons entendu» et cette mesure «n'est plus la piste privilégiée par le gouvernement», a indiqué mercredi la ministre des Technologies et de l'Innovation Liz Kendall dans une déclaration écrite au Parlement, reconnaissant qu'elle avait «été massivement rejetée par la grande majorité des industries créatives».

«Leader mondial»

«Nous agirons dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie britannique, y compris de nos industries créatives et du secteur de l'intelligence artificielle au Royaume-Uni», affirme encore la ministre, alors que le gouvernement travailliste de Keir Starmer espère faire du Royaume-Uni un «leader mondial» de l'IA.

Il a annoncé en janvier 2025 un plan d'action visant à attirer les entreprises du secteur en leur laissant tester au Royaume-Uni leurs innovations avant toute régulation.

«Nous aiderons les créateurs à maîtriser l'utilisation de leurs oeuvres», a promis Liz Kendall, qui a annoncé le lancement de plusieurs groupes de travail, et précisé que cela «prendra du temps» pour trouver le bon équilibre sans freiner le développement du secteur de l'IA.

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