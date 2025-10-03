  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Le Grand Conseil approuve l’obligation d’accepter les paiements en espèces

ATS

3.10.2025 - 19:07

A Genève, les clients de restaurants, cafés et hôtels vont pouvoir payer en espèces s'ils le souhaitent. Par 53 oui, 35 non et une abstention, le Grand Conseil a adopté vendredi une loi qui oblige les exploitants et le personnel à accepter ce moyen de paiement.

A Genève, les clients de restaurants, cafés et hôtels vont pouvoir payer en espèces s'ils le souhaitent. Le Grand Conseil a adopté une loi qui oblige les exploitants et le personnel à accepter ce moyen de paiement (illustration).
A Genève, les clients de restaurants, cafés et hôtels vont pouvoir payer en espèces s'ils le souhaitent. Le Grand Conseil a adopté une loi qui oblige les exploitants et le personnel à accepter ce moyen de paiement (illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 19:07

03.10.2025, 19:12

Cette modification de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) est une réponse à l'impossibilité de payer en espèces dans certains endroits, a expliqué son auteure, la députée UDC Virna Conti. Au Stade de la Praille, un cornet de frites ne peut être payé que par carte, a-t-elle illustré, jugeant cette situation absurde.

Le paiement en espèces engendre moins de frais pour les commerçants, a aussi plaidé Mme Conti. Un avis partagé par le Vert Julien Nicolet-dit-Félix qui a précisé que les frais liés aux paiements électroniques sont plus importants pour les petits commerces que pour les gros commerçants qui peuvent négocier les taux facturés, ce qui génère une distorsion de la concurrence.

Douanes, droit du bail, Windows 10.... Voici ce qui va changer pour vous au mois d'octobre

Douanes, droit du bail, Windows 10...Voici ce qui va changer pour vous au mois d'octobre

Le PS et le MCG estiment, eux aussi, que le consommateur doit pouvoir choisir son mode de paiement. En commission, l'Association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités (AVIVO) avait indiqué que les personnes âgées ne possèdent pas toutes une carte de crédit et qu'elles sont attachées au paiement en espèces qui leur permet de mieux gérer leur argent.

En vain, le PLR, Le Centre et Libertés et justice sociale, ainsi que le Conseil d'Etat, ont défendu la liberté économique et commerciale, rappelant que tout refus des espèces doit être clairement indiqué. La modification de la LRDBHD ne concerne pas tous les commerces, a aussi critiqué le centriste Jean-Marc Guinchard, déplorant le manque d'équité qu'elle introduit.

Les plus lus

Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence
Jihad Al-Shamie, le mystérieux assaillant de la synagogue de Manchester
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Les États-Unis frappent un bateau de narco-trafiquants, quatre morts
Que signifient les garanties de sécurité américaines données au Qatar?
Le vice-président condamné pour avoir pénétré dans la zone interdite