Dialogue pacifique Le Groenland veut «continuer un dialogue pacifique»

ATS

22.1.2026 - 18:44

Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a dit jeudi ignorer ce qu'ont conclu Donald Trump et le chef de l'Otan dans le cadre du projet d'accord portant sur l'avenir du Groenland, âprement convoité par le président américain.

Le premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen fait le choix du Danemark.
Le premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen fait le choix du Danemark.
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 18:44

22.01.2026, 18:55

«Personne d'autre que le Groenland et le Danemark n'est habilité à conclure des accords sur l'île et le Royaume du Danemark», a insisté M. Nielsen au cours d'une conférence de presse à Nuuk, la capitale groenlandaise.

La souveraineté et l'intégrité territoriale du Groenland «sont notre ligne rouge», a-t-il souligné. Des discussions mercredi à Davos entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, ont permis, selon le président américain, de déboucher sur un «cadre d'accord» au sujet de ce territoire autonome danois.

Peu de détails sur le compromis sont pour l'instant connus mais Donald Trump a assuré à des journalistes que les États-Unis avaient obtenu «tout ce (qu'ils) voulaient» et «pour toujours». «Je ne sais pas ce que contient exactement l'accord concernant mon pays», a déploré M. Nielsen.

Selon une source proche des discussions entre MM. Trump et Rutte, les États-Unis et le Danemark vont renégocier leur accord de défense datant de 1951 sur le Groenland. L'idée de placer sous la souveraineté des États-Unis les bases américaines dans cette île n'a pas été abordée, a dit cette source à l'AFP.

Dialogue pacifique

Le Groenland veut poursuivre «un dialogue pacifique» sur son avenir mais dans le respect de son «droit à l'autodétermination», a affirmé M. Nielsen.

A l'occasion d'une visite la semaine dernière à la Maison Blanche, les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères ont convenu avec les responsables américains de mettre en place un groupe de travail.

Mercredi à Davos, Donald Trump a exclu pour la première fois d'utiliser la force pour mettre la main sur le Groenland mais a exigé des «négociations immédiates» sur son acquisition.

«Je suis heureux qu'il ait dit ce qu'il a dit hier», a commenté le Premier ministre groenlandais. «Jusqu'à hier, nous ne pouvions rien exclure».

Alors que l'immense majorité des 57'000 Groenlandais aspire à l'indépendance, M. Nielsen a répété faire le choix du Danemark, de l'Union européenne et de l'Otan.

