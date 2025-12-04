  1. Clients Privés
Energie Le groupe BKW étudie des solutions de stockage d'énergie

ATS

4.12.2025 - 10:11

Le groupe bernois BKW envisage de construire de grandes batteries de stockage d'énergie. Trois lieux d'implantation sont à l'étude, Bassecourt (JU), Mühleberg (BE) et Bickigen (BE). Une fois les études terminées, l'entreprise choisira les projets qu'elle poursuivra.

Le groupe BKW poursuit le développement de solutions de stockage d'énergie (photo prétexte).
Le groupe BKW poursuit le développement de solutions de stockage d'énergie (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:11

04.12.2025, 10:15

Dans le cadre d'études de faisabilité, l'énergéticien examine les conditions-cadres techniques, économiques et juridiques des différents projets. Avec le développement des énergies renouvelables, la flexibilité devient un facteur de stabilité et de sécurité de l'approvisionnement.

Les accumulateurs absorbent l'énergie excédentaire issue de sources renouvelables, la stockent temporairement et la restituent de manière ciblée en cas de besoin, souligne jeudi le groupe BKW.

Ces installations compensent ainsi les fluctuations du système énergétique, augmentent l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et permettent une intégration sûre du courant fluctuant dans le système énergétique.

