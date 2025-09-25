  1. Clients Privés
Médias Le groupe Gassmann reprend TeleBärn et la chaîne de radio Bern 1

ATS

25.9.2025 - 10:34

Le groupe biennois Gassmann Media reprend la chaîne TeleBärn et la station de radio Bern 1, propriétés de CH Media. Il souhaite ainsi renforcer sa position en tant que maison de médias bernoise.

Gassmann Media souhaite renforcer son positionnement en tant que maison de médias bernoise.
Gassmann Media souhaite renforcer son positionnement en tant que maison de médias bernoise.
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 10:34

25.09.2025, 10:35

«Ces deux chaînes complètent idéalement notre portefeuille et nous permettent d'offrir via notre portail ajour une offre d'actualités et de publicité régionale groupée et diversifiée», souligne Stefan Niedermaier, copropriétaire du groupe Gassmann, dans un communiqué diffusé jeudi.

TeleBärn restera fidèle à son programme télévisé ancré régionalement. Sous réserve de l'examen et de l'approbation de l'Office fédéral de la communication, la date de la reprise reste à définir.

De son côté, l'hebdomadaire gratuit Biel-Bienne, également édité par Gassmann Media, sera joint dès 2026 comme troisième cahier au Bieler Tagblatt.

