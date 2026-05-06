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Transport aérien Le groupe Lufthansa réduit sa perte opérationnelle au 1er trimestre

ATS

6.5.2026 - 08:47

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a annoncé mercredi avoir réduit de 15% sa perte opérationnelle au premier trimestre 2026 sur un an, à 612 millions d'euros. Le redressement a été porté par une demande robuste malgré la guerre au Moyen-Orient.

Lufthansa a tout de même maintenu ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant une «saison estivale forte» étant donné la robustesse de la demande mondiale et un Ebit ajusté annuel «significativement supérieur» à celui de 2025.
Lufthansa a tout de même maintenu ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant une «saison estivale forte» étant donné la robustesse de la demande mondiale et un Ebit ajusté annuel «significativement supérieur» à celui de 2025.
ATS

Keystone-SDA

06.05.2026, 08:47

06.05.2026, 09:12

De janvier à mars, le résultat opérationnel du groupe, qui contrôle notamment Swiss, s'est amélioré de 110 millions d'euros par rapport à la même période l'année précédente, Lufthansa bénéficiant d'une «hausse massive de la demande en Asie et en Afrique en raison de la situation dans la Golfe», selon un communiqué.

«Dans le contexte de la crise au Moyen-Orient, les voyageurs se détournent de plus en plus des aéroports de la région du Golfe au profit des hubs du groupe Lufthansa», qui comporte la marque principale mais aussi d'autres compagnies comme SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways ou encore Eurowings.

Lufthansa a également enregistré une perte nette de 665 millions d'euros, le début d'année étant une période traditionnellement plus calme pour les compagnies aériennes. Malgré l'amélioration de ses résultats, Lufthansa a rappelé que la guerre exerçait une pression à la hausse sur les prix du pétrole.

Bien que l'entreprise soit protégée par une stratégie de couverture ("hedging") pour limiter ses dépenses en kérosène, le groupe a estimé le surcoût provoqué par cette flambée à 1,7 milliard d'euros pour l'année 2026. Il a dit n'anticiper «aucune restriction concernant l'approvisionnement en carburant», mais «une disponibilité potentiellement réduite plus tard dans l'année constitue un facteur de risque supplémentaire».

Face à ces vents contraires, Lufthansa mise sur une stricte discipline de ses coûts: en avril, l'entreprise a annoncé une réduction de ses capacités de vols moyen et long-courrier, incluant l'arrêt de sa filiale régionale CityLine.

Lufthansa a tout de même maintenu ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant une «saison estivale forte» étant donné la robustesse de la demande mondiale et un Ebit ajusté annuel «significativement supérieur» à celui de 2025.

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