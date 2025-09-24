  1. Clients Privés
Conjoncture Le KOF abaisse ses prévisions de croissance pour 2026

ATS

24.9.2025 - 10:34

Le KOF maintient ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,4% pour cette année, hors événements sportifs. En revanche, les perspectives pour 2026 se sont nettement assombries en raison des droits de douane américains.

L'ombre des droits de douane imposés depuis début août sur les exportations helvétiques vers le pays de l'oncle Sam pèse sur les perspectives économiques de la Suisse à moyenne échéance. (archive)
L'ombre des droits de douane imposés depuis début août sur les exportations helvétiques vers le pays de l'oncle Sam pèse sur les perspectives économiques de la Suisse à moyenne échéance. (archive)
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 10:34

24.09.2025, 10:53

Le PIB devrait progresser de 0,9% l'an prochain, soit 0,6 point de pourcentage de moins que prévu. Pour 2027, la croissance est attendue à 1,6%.

Les prévisions du KOF reposent sur l'hypothèse qu'une partie des exportations suisses vers les États-Unis restera soumise à un droit de douane de 39%, tandis que les marchandises en provenance de l'Union européenne (UE) seront soumises à un tarif de 15%, ce qui aura pour effet de dégrader sensiblement les conditions de concurrence, écrit le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans un communiqué paru mercredi.

Pour 2025, le KOF maintient ses prévisions d'inflation à 0,2%. Le renchérissement devrait rester à 0,5% en 2026 et à 0,6% en 2027. Les loyers et les services seront les principaux moteurs de l'inflation, tandis que les prix des biens importés et de l'énergie auront un effet modérateur.

