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Immatriculations Le marché automobile helvète fait du surplace en mai

ATS

2.6.2026 - 06:58

Le marché automobile suisse et liechtensteinois a stagné en mai par rapport à la même période un an plus tôt, comptabilisant 91'341 nouvelles immatriculations. Aucun revirement n'est en vue, fait savoir mardi Auto-suisse qui blâme une «surréglementation en vigueur».

Le marché automobile suisse et liechtensteinois n'a pas bougé d'un pouce en mai par rapport à la même période un an plus tôt. (archive)
Le marché automobile suisse et liechtensteinois n'a pas bougé d'un pouce en mai par rapport à la même période un an plus tôt. (archive)
ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 06:58

02.06.2026, 07:37

Les véhicules électrifiés sont les seuls à avoir connu une évolution positive le mois dernier, selon l'association des importateurs suisses officiels d'automobiles. Les voitures de tourisme électriques à batterie et hybrides rechargeables présentent 23,3% et 12,1% des mises en circulation depuis le début de l'année.

«Elles ont gagné des parts de marché par rapport à l'année précédente et leur part de marché cumulée représente désormais plus d'un tiers de toutes les nouvelles immatriculations (35,4%)», est-il souligné dans un communiqué.

Les véhicules entièrement électriques (BEV) mis en circulation depuis le début de l'année ont pour leur part progressé de 15,5% par rapport à l'année dernière, et les hybrides plug-in (PHEV) ont connu une croissance encore plus prononcée, de 20,1%. En revanche, les motorisations hybrides stagnent (+0,3%) et les nouvelles immatriculations de véhicules fonctionnant uniquement à l'essence ou au diesel continuent de baisser.

«Les chiffres actuels sont un signal décevant pour notre secteur. Contrairement au reste de l'Europe, les nombreux nouveaux modèles dotés de technologies diverses ne suffisent pas à inciter les Suisses à acheter davantage de voitures neuves», a commenté Thomas Rücker, directeur d'Auto-suisse, cité dans le communiqué.

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