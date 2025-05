La technologie immobilière («proptech») a dépassé le cadre de simple outils innovants pour devenir une nécessité dans le secteur de la pierre en Suisse. Les entreprises réorientent leurs investissements pour s'adapter, avec plus ou moins de succès, à l'évolution du marché.

Agence hybride, conception 3D des plans, visite virtuelle, robots, analyse des données... tous ces outils servent à l'optimisation de la gestion des propriétés, à faciliter les transactions et à prédire les tendances. (image d'illustration) Imago

Keystone-SDA ATS

Comme la fintech, l'assurtech ou la foodtech, la proptech regroupe les solutions technologiques, techniques et les modèles d'affaires permettant l'amélioration des produits et des services du secteur immobilier. Agence hybride, conception 3D des plans, visite virtuelle, robots, analyse des données... tous ces outils servent à l'optimisation de la gestion des propriétés, à faciliter les transactions et à prédire les tendances.

Un million de franc, c'est le budget que le bernois Bestag a alloué à une plateforme numérique. «Nous y insérons l'intelligence artificielle (IA) pour synthétiser des évaluations, avec notre historique de performance comme données d'apprentissage. Les premiers tests indiquent que l'IA performera mieux dès le premier jour que le meilleur conseiller humain», a expliqué à l'agence AWP le directeur général Patrice Choffat. «Dans la gestion immobilière et le courtage, les dossiers de location et de vente sont automatisés. Par contre, le simulateur de conversation et l'automatisation du contact client par écrit n'a pas encore pris racine.»

Dans l'immobilier dit «hors marché» (des biens vendus sans petite annonce) tout particulièrement, l'automatisation des tâches répétitives permet de rediriger les forces vers la personnalisation plus poussée des services et des activités à plus forte valeur ajoutée. «Il y a les visites virtuelles qui ont révolutionné le processus de présélection des propriétés. La réalité augmentée est également un outil puissant, surtout pour les nouvelles constructions», détaille Stanislas Roux, fondateur du spécialiste en transactions «off market» Offer. Vérifier la solvabilité et le sérieux de l'acquéreur, ainsi que la capacité à offrir un éventail diversifié de propriétés d'exception sont d'autres conditions à remplir.

«L'une des principales difficultés du secteur est l'opacité du marché. Depuis 2020, les volumes de transactions immobilières sont plus faibles que les moyennes des 20 dernières années.» Après avoir enregistré 170 nouveaux clients et atteint le seuil de rentabilité en 2024, Bestag entend dépasser un milliard de francs de volume de transaction en 2025, selon M. Choffat.

«Nous prévoyons une croissance continue du secteur off market, stimulée par une demande accrue pour l'exclusivité et la discrétion», annonce M. Roux. Ces biens rares représentent environ deux tiers des ventes de la plateforme. Offer espère atteindre un chiffre d'affaires de 1 million de francs dès la première année avec pour objectif de réaliser environ cinq transactions par mois. La société entend recruter environ 100 courtiers en Suisse romande, ciblant spécifiquement le marché des résidences de luxe, d'ultra-luxe et immeubles de rendement.

Sur le qui-vive

L'apprentissage automatique permet aux entreprises de prédire les tendances du marché, pour anticiper les besoins des clients comme des professionnels et s'adapter rapidement aux changements extérieurs. «En matière de financement, les transactions off market sont souvent plus complexes et exigent des négociations spécialisées avec des institutions financières capables de s'adapter à ces dynamiques. Comparé au marché classique, il montre une certaine résilience face aux variations économiques», selon M. Roux.

Parmi les obstacles évoqués, les nouvelles régulations comme Bâle III représentent «une grande répercussion sur la transaction immobilière, à commencer par celle des promoteurs», souligne M. Choffat. Bien que pour l'instant aucune loi majeure ne soit en cours de changement concernant la proptech, «il est essentiel de rester vigilant face à une éventuelle évolution des traités internationaux ou des régulations locales», ajoute M. Roux. La Lex Koller, imposant des restrictions particulières aux non-résidents, adoptée en 1983, a ainsi été modifiée plusieurs fois.

L'une des régulations notables dans le «off market» est le phénomène «Non Dom» au Royaume-Uni, à savoir une personne qui réside outre-manche mais dont le domicile permanent se situe ailleurs, dont les conditions fiscales peuvent favoriser ou dissuader certaines résidences fiscales. «Ce type de régulation a des implications directes sur les mouvements de capitaux et peut inciter des clients, notamment Français ou Britanniques, à envisager des relocalisations vers des havres fiscaux comme la Suisse.»