Immobilier Le marché locatif se détend en Suisse, selon Homegate

ATS

14.8.2025 - 08:19

Les loyers proposés en Suisse ont pratiquement stagné en juillet, un signe de détente du marché corroboré par les perspectives à long terme, affirme jeudi la plateforme immobilière Homegate. Cependant, tous les cantons ne sont pas logés à la même enseigne.

Les loyers proposés en Suisse ont pratiquement stagné en juillet. (archive)
Les loyers proposés en Suisse ont pratiquement stagné en juillet. (archive)
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 08:19

14.08.2025, 08:34

Le mois dernier, l'indice des loyers calculé par Homegate et la Banque cantonale de Zurich a grappillé 0,1% sur un mois à 130,9 points. Le baromètre a enregistré une augmentation de 1,7% en rythme annuel.

Depuis le début de l'année, les loyers ont ainsi augmenté de 1,3%, une progression réduite de moitié par rapport à la même période de 2024.

Les disparités cantonales se confirment en juillet. La hausse la plus forte par rapport à 2024 est enregistrée à Schwyz (+3,5%) et dans certaines régions de Suisse orientale. Les loyers proposés aux Grisons, à Glaris et dans les deux Appenzell ont ainsi crû de 2,5%, note le communiqué.

Dans la ville de Zurich, Homegate constate une augmentation de 1,7%, contre 1,8% à Lucerne et 1,4% à Berne et Lugano.

A en croire le portail immobilier en ligne, il faut s'attendre à une «hausse modérée» des prix dans le mois et années à venir. «Les impulsions générées par l'activité de construction ne devraient pas suffire à contrer l'évolution actuelle des loyers», selon Martin Waeber, responsable immobilier auprès de SMG Swiss Marketplace Group, qui détient Homegate.

«Au cours des cinq premiers mois de l'année 2025, l'immigration nette en Suisse a été inférieure de 11% à celle enregistrée au cours de la même période en 2024. La tendance à la baisse se poursuit donc», ajoute M. Waeber. Le spécialiste affirme que l'immigration a eu un impact sur l'évolution des loyers.

Ce ralentissement est cependant à relativiser: depuis juillet 2020, le marché a connu une poussée «remarquable», soit une hausse de 14% des loyers proposés en cinq ans. Dans le canton de Zurich, l'envolée atteint 21%.

