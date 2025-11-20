  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Le marché de l'emploi se dégrade en septembre

ATS

20.11.2025 - 15:53

Le marché de l'emploi aux Etats-Unis a continué de se dégrader au mois de septembre, avec une progression à 4,4% du taux de chômage, selon les données publiées jeudi.

Les créations d'emplois ont malgré tout progressé plus qu'attendu sur la période aux Etats-Unis, avec 119'000 nouveaux emplois créés, nettement mieux que ce qu'attendaient les analystes (archives).
Les créations d'emplois ont malgré tout progressé plus qu'attendu sur la période aux Etats-Unis, avec 119'000 nouveaux emplois créés, nettement mieux que ce qu'attendaient les analystes (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 15:53

20.11.2025, 15:57

Les créations d'emplois ont malgré tout progressé plus qu'attendu sur la période, avec 119'000 nouveaux emplois créés, nettement mieux que ce qu'attendaient les analystes, qui prévoyaient plutôt 52'000 créations d'emplois en septembre, selon le consensus publié par MarketWatch.

Ces statistiques auraient dû être publiées mi-octobre mais le «shutdown», qui s'est étiré durant 43 jours, a empêché la moindre publication de données durant la période.

Le département du Travail a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas en mesure de publier les données concernées pour le mois d'octobre, les enquêtes n'ayant pu être réalisées du fait de la paralysie.

Son service statistique (BLS) a publié une version actualisée de son calendrier de parution, dans lequel le rapport apparaît désormais comme «annulé».

Le rapport pour le mois de septembre sera donc le dernier publié avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale (Fed), prévue début décembre, et durant laquelle son comité monétaire (FOMC) doit déterminer s'il procède, ou non, à une nouvelle baisse de ses taux directeurs.

Les statistiques de l'emploi proviennent de deux enquêtes distinctes, publiées en même temps, l'une réalisée auprès des entreprises, l'autre auprès des ménages, ce qui peut expliquer ces évolutions opposées.

Le BLS en a profité pour réviser les données pour le mois d'août, estimant désormais que 4000 emplois ont été perdus sur ce mois, contre 22'000 créations initialement annoncées, ce qui en fait le deuxième mois de réduction du nombre d'emplois cette année, après juin.

Sur un an, le taux de chômage est passé de 4,1% à 4,4%, près de 700'000 personnes supplémentaires se trouvant sans emploi par rapport à septembre 2024.

La Fed dans le brouillard

La hausse du chômage concerne en particulier des femmes et les personnes d'origine asiatique, qui ont veut leur taux progresser, alors qu'il reste stable pour les personnes d'origine hispanique, afro-américaine et chez les hommes.

En septembre, l'emploi reste soutenu par les secteurs tels que la santé, l'assistance sociale et les services de restauration, alors que la logistique et les emplois publics fédéraux sont en baisse.

Concernant ces derniers, près de 100'000 ont été supprimés depuis janvier, et le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, selon le BLS.

Ces données en apparence contradictoire, avec d'un côté une hausse du taux de chômage mais aussi des créations d'emplois, pourraient pousser un peu plus la Fed à ne pas réduire une troisième fois ses taux, actuellement situés dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%.

En l'état, les responsables de la Fed peinent à jauger de l'état réel de l'économie américaine, du fait du manque de données publiées ces dernières semaines, et de la possible annulation à venir d'autres publications initialement prévues ce mois-ci.

Certains membres du FOMC souhaitent que la Fed poursuive dans la direction d'une baisse, afin de soutenir un marché de l'emploi qui montre de plus en plus de signes d'essoufflement, alors que d'autres, préoccupés par une inflation persistante, préfèrent attendre avant de réaliser une nouvelle réduction.

Le rapport sur l'emploi de septembre envoie dès lors des signaux qui peuvent être vus comme contradictoires, avec une hausse du taux de chômage et des créations d'emplois.

Mais les marchés prévoient de plus en plus que la prochaine réunion se conclura par un maintien des taux à leur niveau actuel, selon l'outil de veille de CME, FedWatch.

Les plus lus

Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la proposition de paix américaine
Stupeur au Musée romain de Lausanne-Vidy : des malfrats volent des pièces d'or !
Au procès Péchier, l'improbable arrêt cardiaque d’un bambin de 4 ans
La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !
«C'est d'autant plus regrettable que...» - Tollé autour d’un logiciel américain
Les champions d’Europe du train sont connus