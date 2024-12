Le Mercosur et l'Union européenne ont conclu «les négociations en vue d'un accord» de libre-échange, a annoncé vendredi à Montevideo la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Selon elle, «c'est le début d'une nouvelle histoire».

Ursula von der Leyen avec les dirigeants des quatre pays fondateurs du Mercosur (Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay). ATS

ATS

«Je me réjouis maintenant d'en discuter avec les pays européens», a ajouté Mme von der Leyen sur X, pendant une conférence de presse conjointe avec les présidents de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay pour annoncer l'accord conclu après 25 ans de discussions.

Un «message catastrophique aux millions d'agriculteurs européens» L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur envoie un «message catastrophique aux millions d'agriculteurs européens», a réagi l'organisation européenne des syndicats agricoles majoritaires, le Copa-Cogeca, vendredi.

L'organisation appelle «les États membres et le Parlement européen à se mobiliser contre cet accord», qui «exacerbera les pressions économiques auxquelles sont soumises de nombreuses exploitations». Montre plus

«Aujourd'hui marque un véritable jalon historique», s'est réjouie Ursula von der Leyen, parlant d'un accord «ambitieux et équilibré». L'accord de libre-échange, très controversé, permettra de créer «un marché de plus de 700 millions de consommateurs», a souligné l'Allemande.

Elle s'est félicitée d'un accord «qui bénéficiera aux deux» parties et «apportera des bénéfices significatifs aux consommateurs et aux entreprises» s'il est approuvé. «Nous écoutons les préoccupations de nos agriculteurs et nous agissons en conséquence. Cet accord inclut des garanties solides pour protéger nos moyens de subsistance», a-t-elle dit.

ATS