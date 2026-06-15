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Record Le montant récolté par SpaceX relevé à 86 milliards de dollars

ATS

15.6.2026 - 17:05

SpaceX a annoncé lundi avoir finalement levé 86 milliards de dollars (68,2 milliards de francs) lors de son entrée en Bourse et non 75 comme indiqué initialement, les banques partenaires du groupe aérospatial ayant fait jouer l'option qui leur permettait de vendre davantage de titres.

SpaceX bat tous les records à la bourse de New York (image d'illustration).
SpaceX bat tous les records à la bourse de New York (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

15.06.2026, 17:05

Grâce à l'option dite de surallocation, les établissements financiers ayant joué le rôle d'intermédiaire dans l'opération ont écoulé 83 millions d'actions supplémentaires, soit 639 millions au total, à 135 dollars chacune.

Une fois déduit les frais et commissions prélevées par ces banques, qui atteignent la bagatelle de 500 millions de dollars, le produit net de cette levée de fonds se monte à 85,7 milliards, selon un communiqué.

SpaceX consolide encore davantage son record de la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, loin devant les 25,6 milliards de dollars ramassés par le pétrolier Saudi Aramco en 2019. Après avoir gagné 19,22% lors de sa première séance de cotation, le titre SpaceX était encore en hausse de 7,02% lundi vers 16H50.

Bourse. SpaceX réalise un décollage historique à Wall Street

BourseSpaceX réalise un décollage historique à Wall Street

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