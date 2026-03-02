  1. Clients Privés
Conjoncture Le moral des industriels helvétiques toujours morose en février

ATS

2.3.2026 - 10:23

Les industriels en Suisse ont fait montre en février d'une persistante méfiance vis-à-vis de l'avenir.

La disponibilité des composants électroniques notamment s'étiole, alors que leur prix emprunte le chemin des cimes.
La disponibilité des composants électroniques notamment s'étiole, alors que leur prix emprunte le chemin des cimes.
ATS

Keystone-SDA

02.03.2026, 10:23

02.03.2026, 10:24

L'indice PMI des directeurs d'achat compilé par le cabinet procure.ch et diffusé lundi par UBS a reculé de 1,4 point pour s'établir à 47,4 points, s'éloignant d'un seuil de croissance de 50 points qui n'a plus été franchi depuis désormais 38 mois.

Les économistes démarchés par l'agence AWP anticipaient une valeur comprise entre 48,5 et 50,6 points.

Les volumes d'achats notamment se sont contractés, dans un contexte d'inflation et de retards de livraison pour les composants électroniques. La composante production, positive en janvier, est repassée à 47 points nettement sous la barre fatidique.

La réduction des stocks s'est poursuivie, tant pour les matières premières que pour les produits finis. Nonobstant une embellie, la situation demeure tendue sur le front de l'emploi.

Si le secondaire fait grise mine, le tertiaire poursuit sa progression avec un indice pour les services en hausse de 0,4 point à 54,2 points, pour un troisième mois d'affilée dans la zone de croissance. La composante emploi tutoie désormais les 50 points, s'étant enrobée de 4 points pleins à 49,6 points. Demande et carnets de commandes par contre ont eu tendance à s'émacier.

Les inquiétudes concernant les barrières commerciales se sont quelque peu estompées et la grande majorité des entreprises interrogées n'anticipent toujours aucun changement des tendances protectionnistes au cours de l'année.

