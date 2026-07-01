Après l'amélioration du mois de mai, le moral des industriels suisses s'est dégradé en juin. Les prix d'achat comme les délais de livraison ont continué d'augmenter, mais leur dynamique s'est essoufflée, selon l'enquête périodique d'UBS.

Selon les trois quarts des participants à l'enquête, les obstacles au commerce devraient rester globalement inchangés au cours des douze prochains mois (archives).

L'indice des directeurs d'achat (PMI) établi par le cabinet procure.ch et publié mercredi par UBS a perdu 3 points en juin pour atteindre 54,3 points. Il reste néanmoins largement au-dessus du seuil de croissance, fixé à 50 points, et ce, depuis le mois de mars. A titre de comparaison, la moyenne historique depuis le lancement de l'enquête en janvier 1995 est de 53,5 points.

L'indicateur correspond aux prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP. Ces derniers prévoyaient un PMI, corrigé des variations saisonnières, entre 54,0 et 56,5 points.

Dans le détail, la composante mesurant la production est restée stable à 57 points, l'un de ses niveaux les plus élevés depuis plus de quatre ans, ce qui témoigne de la poursuite de l'expansion de l'activité industrielle, selon UBS.

La composante du carnet de commandes a reculé de 5,9 points à 53,5 points. Quant à la composante emploi, elle a légèrement baissé de 1,0 point à 48,9 points, ce qui suggère une situation relativement stable sur le marché du travail dans l'industrie.

Les prix d'achat comme les délais de livraison ont probablement continué d'augmenter en juin, mais leur dynamique s'est essoufflée. Les composantes correspondantes ont perdu respectivement près de 10 et 5 points, à 72,8 et 60,9 points.

Comme en mai, une grande partie des responsables des achats interrogés a signalé des variations de prix pour les produits dérivés du pétrole, notamment les plastiques. Alors qu'en mai seules des hausses de prix avaient été rapportées, un quart des sondés ont indiqué en juin une baisse des prix, conséquence de la désescalade des tensions au Moyen-Orient et du recul des cours du pétrole qui en a résulté.

Progression généralisée dans les services

De son côté, le PMI du secteur des services a grimpé à 59,8 points en juin, son plus haut niveau depuis mars 2022. Il se situe ainsi nettement au-dessus de sa moyenne historique de 54,2 points, ce qui indique une expansion du secteur des services.

La composante de l'activité commerciale a légèrement progressé de 0,2 point à 63,7 points. Les composantes des nouvelles commandes et du carnet de commandes ont, quant à elles, enregistré de fortes améliorations, gagnant respectivement 9,1 et 5,5 points, à 64,5 et 61,1 points. La dernière fois que ces trois composantes, qui représentent 80% de l'indice, avaient simultanément dépassé les 60 points remonte à février 2022, relève UBS.

Un point faible subsiste toutefois: la composante de l'emploi a reculé de 1,2 point en juin, à 46,9 points, ce qui traduit une situation tendue sur le marché de l'emploi dans le secteur des services.

Toujours autant de risques liés au protectionnisme

En juin, près de 75% des entreprises industrielles interrogées ont indiqué que les mesures protectionnistes pesaient de manière inchangée sur leurs activités, soit une hausse d'environ 7 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Près d'un quart des sondés ont, en revanche, fait état d'une aggravation de ces contraintes.

Selon les trois quarts des participants à l'enquête, les obstacles au commerce devraient rester globalement inchangés au cours des douze prochains mois.