Le National relance l'idée d'une aide aux médias électroniques proposant des contenus journalistiques, indépendante du canal de diffusion et du modèle commercial. Il a accepté jeudi une motion de Barbara Schaffner (PVL/ZH) en ce sens. Autrefois opposé, le Conseil fédéral était cette fois d'accord.

La motion a été adoptée par 99 voix contre 87. Le Conseil des Etats devra trancher. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le paysage médiatique évolue à une vitesse fulgurante», a déclaré la Zuichoise. La distinction entre radio, télévision et presse écrite tend à s'estomper dans l'espace numérique.

Barbara Schaffner demande une nouvelle loi de durée limitée sur l'aide aux médias en ligne. Le soutien ne doit plus dépendre du canal de diffusion, mais doit aller au travail rédactionnel, a-t-elle avancé. Cette aide permettrait de renforcer les médias locaux et éviterait la concentration croissante des médias.

Le Conseil fédéral était il y a environ deux ans encore opposé à l'aide aux médias électroniques. Il se montre désormais favorable à la proposition. Dans de nombreuses régions de Suisse, les modèles économiques traditionnels ne suffisent plus à financer les offres, a relevé le ministre de la communication Albert Rösti.

En 2024, le Parlement avait décidé d'augmenter temporairement, pour une durée de sept ans, l'aide indirecte à la presse afin de faciliter la transformation numérique des entreprises médiatiques. Il faut se demander si les moyens investis aujourd'hui dans les journaux ne devraient pas bénéficier à d'autres types de médias, a poursuivi le conseiller fédéral. Dans sept ans, il faudra avoir une nouvelle idée à proposer, a-t-il dit.

Préserver l'indépendance des médias

Mais, pour Philipp Kutter (Centre/ZH), cette motion porte atteinte à l'indépendance des médias. Il faut éviter que les journalistes ne deviennent des fonctionnaires, a-t-il estimé. Il a rappelé du reste que les dispositions légales stipulent qu'une aide directe se limite en Suisse à la radio et la télévision qui assument un mandat public.

La motion a été adoptée par 99 voix contre 87. Le Conseil des Etats devra trancher.