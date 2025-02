Le nombre de brevets sur les transports innovants a explosé depuis une vingtaine d'années. Il a augmenté de 700% pour passer à 120'000 en 2023, a affirmé jeudi l'Orgnaisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève. La Chine est première.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) Daren Tang demande davantage de collaboration pour favoriser des transports innovants dans les différents pays (archives). ATS

Keystone-SDA, sn, ats ATS

Désormais, ces brevets, notamment sur les fusées réutilisables, les voitures autonomes et les navires dotés de nouvelles technologies, constituent 40% du total de ceux sur les transports. Plus de 1,1 million d'innovations ont été observées.

La progression annuelle de plus de 10% est deux fois plus importante que celle du nombre total de brevets. Le principal champ d'innovations est lié à la propulsion durable, comme les batteries pour les véhicules électriques, pour des transports plus verts.

Le directeur de l'OMPI Daren Tang demande de son côté une collaboration pour «des politiques, des normes et des règlements qui favorisent la commercialisation» des innovations.

Cinq pays en tête

Derrière la Chine, qui s'appuie sur des avancées solides grâce à son rôle de premier plan sur les véhicules électriques, figurent le Japon, les Etats-Unis ou encore la Corée du Sud. Au total, cinq pays alimentent près de l'ensemble des brevets liés à l'avenir des transports. Ils dépassent un million d'entre eux en plus de 20 ans.

Depuis 2018, la croissance du nombre de demandes de brevet pour des technologies anciennes stagne, précise l'OMPI. Les transports terrestres rassemblent 3,5 fois plus d'innovations que les autres modes de déplacements, avec près de 85% du total.