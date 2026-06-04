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Inégalités Le nombre de millionnaires dans le monde atteint un record en 2025

ATS

4.6.2026 - 07:50

Le nombre de millionnaires dans le monde et leur fortune ont continué de croître en 2025 pour atteindre des nouveaux records, stimulés par de bonnes performances boursières et un repli de l'inflation, selon une étude publiée jeudi par Capgemini.

La plus forte progression du nombre de millionnaires (9,4%) est observée en Asie-Pacifique, portée par les semi-conducteurs, Japon et Chine en tête (photo symbolique).
La plus forte progression du nombre de millionnaires (9,4%) est observée en Asie-Pacifique, portée par les semi-conducteurs, Japon et Chine en tête (photo symbolique).
IMAGO/Wolfilser

Keystone-SDA

04.06.2026, 07:50

Les personnes fortunées sont définies par le cabinet de conseil comme celles ayant plus d'un million de dollars pouvant être investi, hors résidence principale notamment.

Leur nombre a progressé de 7,9% à 25,3 millions l'an dernier, soit presque 2 millions de plus qu'en 2024, a calculé Capgemini dans son étude internationale intitulée «World Wealth Report».

Leur patrimoine total a augmenté de 8,7% à 98'300 milliards de dollars, un record et la plus forte augmentation annuelle observée depuis 2018.

«Les marchés d'actions, portés par les hausses liées à l'intelligence artificielle, ont constitué le moteur principal de la création de richesse des personnes fortunées dans cinq des six grandes régions» géographiques examinées, a indiqué Capgemini.

Et «la richesse des personnes fortunées demeure très concentrée: 1% d'entre elles détiennent 34,8% de cette richesse».

En 2025, malgré les droits de douane américains, les indices de Wall Street ont été portés par des baisses de taux de la Fed et l'enthousiasme autour de l'IA. Ils ont pris entre 13% et 20%.

En Europe, les investisseurs se sont emballés pour les entreprises de la défense et le plan d'investissement public massif promis en Allemagne. Francfort a gagné 23,01%, Paris 10,41%, Milan 31,46% et Londres 21,51%.

La plus forte progression du nombre de millionnaires (9,4%) est observée en Asie-Pacifique, portée par les semi-conducteurs, Japon et Chine en tête.

En Amérique du Nord, leur nombre a augmenté de 9,1% grâce aux Etats-Unis qui ont enregistré le plus de nouveaux millionnaires en valeur absolue (+736'000, soit 9,2% de plus à 8,7 millions).

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Après un déclin en 2024, l'Europe a vu le nombre de millionnaires progresser de 6,5%. Le Luxembourg (+13,5%) et l'Allemagne (+11,1%) sont en tête, loin devant la France (+2,7%).

L'Afrique (+4,1%) et l'Amérique latine (+0,3%) sont également en hausse, tandis que le Moyen-Orient est la seule région en baisse (-1,4%), pénalisée notamment par des prix pétroliers plus faibles.

Quant à la population des ultra-fortunés, disposant d'au moins 30 millions de dollars, elle a progressé de 9,4% à environ 250'000 personnes. Leur fortune s'est bonifiée de 9,7%.

L'étude a interrogé en janvier 6510 personnes fortunées en Amérique, Europe, Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

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