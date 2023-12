Le nouveau directeur général de Cremo, Ralph Perroud, se dit rassuré sur le potentiel du groupe laitier fribourgeois 100 jours après son arrivée. Mais la situation reste «très tendue», deux à trois ans étant nécessaires pour le remettre «à la place qu’il mérite».

Ralph Perroud se montre confiant dans l'avenir, même si les défis à relever sont de taille pour le groupe laitier fribourgeois en difficulté. ATS

Le constat a été porté par Perroud, jeudi au siège de Cremo à Villars-sur-Glâne (FR). Après plusieurs exercices dans les chiffres rouges, il voit «un fort potentiel de progression dans tous les secteurs touchant au coeur de métier qui est l’achat, la transformation et la valorisation du lait».

L'ancien directeur de Fromage Gruyère a encore mis en exergue la valeur des collaborateurs et la qualité des produits. «La société a des capacités d'amélioration et d'économies dans la manière de travailler et des possibilités de développement avec la commercialisation, vu ses importantes marques à forte notoriété.»

Nouvelle donne

«Cremo s’est développé ces dernières années avec une stratégie de croissance du volume», a indiqué Ralph Perroud, pour qui «la situation du marché de l’époque le permettait». Aujourd’hui, le contexte a évolué et le groupe est confronté à un «marché réactif» où le consommateur est plus volatil.

«Cremo doit développer le marché et élever le niveau avec une stratégie de valorisation des marques et des produits», estime le directeur général. L'entreprise présidée par l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Georges Godel se doit de mieux communiquer et d'augmenter leur distribution.

«Les économies ne doivent pas seulement venir de la restructuration ou de l’externalisation de certains secteurs», mais aussi de l’optimisation des processus de travail, via une organisation plus simple et moderne. Le programme de transformation appelé CAP 2027 a été mis en place dans ce but, a rappelé Ralph Perroud.

Direction renforcée

Pour rappel, le plan lancé avant les vacances d'été doit permettre de faire des économies de plusieurs millions grâce à une amélioration de l’organisation du travail. Ralph Perroud entend par ailleurs faire progresser la valeur entrepreneuriale: «J’aimerais que chacun fasse la chasse au gaspillage».

Depuis l’arrivée du CEO, la direction a été renforcée. «C’était une nécessité absolue avant d’engager de nouvelles mesures stratégiques». L’informatique a été séparée de la finance. «Il est clair que nous devons élever nos compétences et attirer les talents pour pouvoir réussi», a insisté Ralph Perroud.

Consommateur au centre

«Nous allons mettre en place un système d’objectifs et de mesure de la performance pour tout le personnel dès l’année 2024», a ajouté le directeur général. Cremo étudie encore la mise en place de meilleures conditions de travail, liées à la performance. L’entreprise veut mettre le consommateur au centre de sa réflexion.

Enfin, le groupe veut soutenir ses producteurs directs, qui livrent durant toute l’année, en optimisant les conditions d’achat. Cela implique notamment qu’il fera moins de régulation profitant aux fournisseurs opportunistes. Cremo cumule des pertes depuis 2016, -21,5 millions de francs en 2022, avec 30% des fonds propres perdus.

lp, ats