Hydrocarbures Le pétrole en retrait avant la rencontre Trump-Poutine

ATS

15.8.2025 - 13:10

Les cours du pétrole fléchissaient vendredi, avant la très attendue rencontre entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine plus tard dans la journée. Des discussions qui pourraient sceller le sort de la guerre en Ukraine.

Pour l'or noir, une avancée diplomatique serait probablement synonyme de sanctions allégées à venir sur l'économie russe et notamment sur son secteur énergétique (archives).
Keystone-SDA

15.08.2025, 13:23

«Un optimisme obligatoire est diffusé par les deux parties, mais un résultat mutuellement acceptable reste incertain», estime Tamas Varga, analyste de PVM. De nombreux acteurs financiers «spéculatifs préfèrent ne pas conserver de positions ouvertes pendant le week-end et clôturent leurs positions avant la réunion», explique Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.

Vers 11h50, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, cédait 0,77% à 66,32 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en septembre, perdait lui 0,99% à 63,33 dollars.

Pour l'or noir, une avancée diplomatique serait probablement synonyme de sanctions allégées à venir sur l'économie russe et notamment sur son secteur énergétique. De plus, faciliter les exportations russes de brut serait un facteur de baisse des cours, en particulier dans le contexte actuel du marché qui prévoit déjà un excédent d'offre dans les mois à venir.

Droits de douane secondaires

Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié mercredi prévoit ainsi la constitution de stocks importants de pétrole en fin d'année et en 2026. Cependant, «l'échec des négociations sur l'Ukraine pourrait contraindre Trump à agir, car il a clairement fait savoir que l'échec des négociations aurait de graves répercussions», souligne Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le président américain a par exemple menacé d'appliquer des droits de douane secondaires sur les pays importateurs de pétrole russe, ciblant notamment l'Inde, deuxième consommateur de brut russe. Dans un tel scénario, le cours du baril, qui a baissé depuis le début du mois d'août, pourrait nettement remonter.

