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Renchérissement Le pétrole fait grimper les prix à la production et à l'importation

ATS

12.5.2026 - 10:07

Les prix à la production et à l'importation en Suisse ont accéléré en avril sur un mois, essentiellement en raison de la flambée des prix des hydrocarbures avec la guerre au Moyen-Orient.

Les prix à la production et à l'importation en Suisse ont accéléré en avril sur un mois. (archive)
Les prix à la production et à l'importation en Suisse ont accéléré en avril sur un mois. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 10:07

12.05.2026, 10:34

«Les prix ont augmenté avant tout pour les produits pétroliers et les hydrocarbures. Des hausses de prix ont également été observées pour les métaux et les produits semi-finis en métaux», ont indiqué mardi les experts de l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a progressé en avril de 0,8% sur un mois à 100,5 points. Sur un an, l'indicateur a par contre enregistré une baisse de 2%.

Les prix à la production ont augmenté de 0,2% sur un mois, alors que ceux à l'importation ont enregistré un bond de 2,3%.

En mars, le PPI avait accéléré de seulement 0,2% en glissement mensuel et reculé de 2,7% par rapport au même mois de 2025.

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