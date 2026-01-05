  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hydrocarbures Le pétrole se contracte après l'ingérence US au Venezuela

ATS

5.1.2026 - 08:23

Les prix du pétrole empruntaient lundi le chemin de la cave. L'or noir était tiraillé entre la décision de l'Organisation élargie des pays exportateurs de pétrole (Opep+) de maintenir inchangés leurs quotas de production et les incertitudes sur l'exploitation des capacités vénézuéliennes après l'enlèvement du président Maduro par les Etats-Unis.

Si le Venezuela dispose de gigantesques réserves avérées de pétrole, leur exploitation reste limitée par des années de gestion défaillante et de sous-investissements dans les infrastructures. (archive)
Si le Venezuela dispose de gigantesques réserves avérées de pétrole, leur exploitation reste limitée par des années de gestion défaillante et de sous-investissements dans les infrastructures. (archive)
sda

Keystone-SDA

05.01.2026, 08:23

Peu après 08h00, le prix du baril de Brent s'étiolait de 0,66% à 60,34 dollars, quand celui de Light sweet crude américain (WTI) s'affaissait de 0,77% à 56,88 dollars.

Après les bombardements aériens et la capture de Nicolas Maduro, le président américain Donald Trump a affirmé dès samedi qu'il autoriserait les compagnies pétrolières américaines à exploiter les ressources pétrolières du Venezuela.

«Les marchés évaluent l'impact potentiel sur l'approvisionnement régional en pétrole brut, le Venezuela détenant les plus grandes réserves avérées de la planète», rappelle de son côté la plateforme spécialisée TradingEconomics. Dans l'immédiat toutefois, les perturbations devraient rester limitées, le pays extrayant effectivement moins de 1% de la production mondiale, poursuit l'agrégateur de données.

En l'état actuel de l'approvisionnement mondial, Ipek Ozkardeskaya doute d'une réelle incidence des évènements du week-end sur la tendance baissière observée ces derniers mois. «L'Agence internationale de l'énergie prévoit un surplus de pétrole inédit cette année, quand Trafigura met en garde contre un super excédent», relaie l'experte de la banque en ligne Swissquote dans un commentaire matinal lundi.

«Sous-investissement chronique»

«Le pays revendique plus de 300 milliards de barils de réserves prouvées, mais ne produit qu'environ 1 million de barils par jour, contre plus de 2 millions au début des années 2010, en raison du sous-investissement chronique, de la dégradation des infrastructures et de la complexité d'un brut majoritairement extra-lourd,» nuance aussi John Plassard, associé de la banque Cité Gestion.

«Il reste à observer quelles compagnies seraient enclines à investir au Venezuela aux prix actuels du pétrole et surtout au vu des incertitudes politiques, sécuritaires et juridiques,» abonde Giovanni Staunovo, stratégiste chez UBS. Une levée de l'embargo sur les exportations pourrait raviver quelque peu l'exploitation des capacités du pays d'Amérique du Sud, mais un véritable rétablissement risque de prendre bien plus de temps, du fait d'années de gestion défaillante et de sous-investissements dans les infrastructures, poursuit l'expert de la banque aux trois clés.

Du côté des pays exportateurs de pétrole, Arabie saoudite, Russie, Irak, Emirats arabes unis, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman ont réitéré dimanche une décision adoptée en novembre dernier déjà de ne procéder à aucune augmentation de leur production avant fin mars, dans un effort affiché de stabilisation du marché. Leur prochaine réunion est agendée au 1er février.

Les plus lus

La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»
Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !
Un homme meurt dans l'incendie de son box aux urgences
Novak Djokovic claque la porte de son syndicat de joueurs
Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Toutes les victimes décédées sont identifiées