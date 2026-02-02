  1. Clients Privés
France Le Parlement adopte définitivement le budget pour 2026

ATS

2.2.2026 - 19:53

L'Assemblée nationale a repoussé lundi les deux dernières motions de censure déposées en réaction à la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3 pour faire adopter le budget de l'Etat pour 2026, permettant l'adoption définitive de celui-ci.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a eu recours au 49.3 pour faire adopter le budget 2026.
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a eu recours au 49.3 pour faire adopter le budget 2026.
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 19:53

02.02.2026, 20:06

La motion de censure déposée par la gauche hors PS a obtenu 260 voix, 289 étant nécessaires pour faire tomber le gouvernement, celle du RN et de son allié le groupe UDR 135. Le budget de l'Etat, qui avait été présenté en conseil des ministres le 14 octobre, prévoit de ramener le déficit à 5,0% du PIB, contre 5,4 en 2025.

Budget 2026. Lecornu confirme qu’il engagera la responsabilité du gouvernement via le 49.3 mardi

Budget 2026Lecornu confirme qu’il engagera la responsabilité du gouvernement via le 49.3 mardi

