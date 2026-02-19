Le directeur général du géant de l'automation ABB, Morten Wierod, a perçu l'année dernière une rémunération totale de 6,1 millions de francs, un montant inférieur aux 6,6 millions que le responsable avait gagné en 2024 après cinq mois à la tête de l'entreprise.

Keystone-SDA ATS

Le salaire fixe a représenté environ 40% des 6 millions susmentionnés, la part variable s'élevant à 60% de la somme, selon les indications fournies jeudi dans le rapport annuel du groupe zurichois. Les huit membres de la direction générale ont touché dans leur ensemble 33,7 millions, soit bien moins que les 45,9 millions de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique notamment par des niveaux de rémunération moins élevés pour les nouveaux membres du comité exécutif.

Le président Peter Voser a perçu 1,2 million de francs en jetons de présence, montant stable sur un an, tandis que l'entier du conseil d'administration s'est vu octroyer 4,2 millions (4,3 millions au titre de 2024).