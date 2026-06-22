Benedikt Loepfe, directeur général du fournisseur d'électricité zurichois EWZ, espère qu'un accord d'électricité sera signé avec l'Union européenne. En cas d'échec, «cela coûtera extrêmement cher, ce sont les clients qui en feront les frais», d'après lui.

Un panneau « -100 % d'électricité verte EWZ » est accroché sur la façade verte du site EWZ de Herdern, photo prise le vendredi 8 mai 2026 à Zurich. (KEYSTONE/Gaetan Bally) KEYSTONE

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Selon le patron, les nouvelles centrales nucléaires en discussion au Parlement arriveront trop tard. «La construction d'une centrale nucléaire prend, dans le meilleur des cas trente ans. Or nous devons d'abord résoudre nos problèmes d'approvisionnement en électricité», a-t-il lancé lors d'une interview publiée dans la NZZ lundi.

La priorité est, selon M. Loepfe, de faire progresser le développement des énergies renouvelables, à partir du vent, du soleil et de l'eau. «Si nous ne nous mobilisons pas dès maintenant, nous devrons, dans le pire des cas, construire des centrales à gaz».

Pour lui, il n'est pas pertinent que la Suisse veuille être totalement autosuffisante. «Nous dépendons de toute façon des importations en hiver, nous devrions nous efforcer résolument à conclure un accord avec l'Union européenne.»

Mais si la Confédération n'est pas de la partie, le marché de l'électricité évoluera «sans nous. Plus cela durera, plus le risque d'un approvisionnement instable et coûteux sera grand». Le patron souligne que 70% des capacités seront réservées aux échanges intra-européens. Ce qui augmente la menace pour la Suisse de ne plus pouvoir importer les quantités nécessaires en hiver.

En termes de risques financiers, Benedikt Loepfe a cité aussi l'exemple de l'arrêt de la centrale nucléaire de Gösgen. Celle-ci a été déconnectée du réseau en mai 2025 et n'a été autorisée à redémarrer qu'en mars dernier.

«Si la Suisse avait dû y faire face seule, les prix auraient fortement augmenté. Mais comme nous sommes intégrés au réseau européen, la situation a pu être amortie», a assuré le CEO. Au contraire, s'il faut compenser l'absence de courant européen et construire davantage de centrales de réserve,, «cela coûte extrêmement cher et ce sont les consommateurs d'électricité qui en feront les frais».