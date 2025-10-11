  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gastronomie Le patron de Burger King Suisse s'attend à une année record

ATS

11.10.2025 - 02:49

Le logo de Burger King. (Image d'illustration)
Le logo de Burger King. (Image d'illustration)
ATS

Le QR Group, qui exploite en Suisse 56 des 95 filiales de la chaîne de fast-food Burger King, s'attend à une année record. Le directeur de l'entreprise, Nils Engel, l'a dit dans un entretien accordé à CH Media. Il n'a pas donné de chiffre concret.

Keystone-SDA

11.10.2025, 02:49

L'augmentation constante du nombre de filiales est l'une de cause de ce résultat exceptionnel attendu, a expliqué M. Engel dans une interview publiée samedi par le journal «Schweiz am Wochenende». En outre, une offre limitée dans le temps a permis de prévoir une année positive. «Cela attire l'attention», a déclaré M. Engel à propos de la stratégie marketing.

Après la crise du COVID, l'entreprise a connu des «années incroyables». Selon le chef d'entreprise, la croissance a connu une pause l'année dernière. Le boycott des chaînes de fast-food américaines suite à la politique du président américain Donald Trump n'a pas été ressenti dans notre pays.

Le prix de la viande de bœuf augmente

Les prix des denrées alimentaires essentielles d'une chaîne de burgers ont récemment augmenté. Jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas répercuté la hausse des prix de la viande de bœuf sur sa clientèle. «Mais si les prix de la viande de bœuf continuent à augmenter aussi fortement, nous devrons réagir», a déclaré M. Engel. La maigre récolte de pommes de terre de l'année dernière, qui a fait prendre l'ascenseur au prix des frites, est un autre facteur de hausse des prix.

Le groupe QR détient la franchise principale pour Burger King en Suisse. Depuis 2020, l'entreprise possède ainsi les droits exclusifs, comme l'a déclaré M. Engel. Il n'a pas mentionné d'objectif concret concernant le nombre de filiales. Il a exprimé la volonté de se développer de manière sélective et souligné le potentiel, par exemple, dans la ville de Berne ou dans les drive-in.

Les plus lus

Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !
Shutdown : la Maison-Blanche commence à renvoyer des fonctionnaires
Démissionnaire, le «moine-soldat» de Macron est reconduit à Matignon