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Après seulement trois mois Le patron de Denner démissionne

ATS

30.4.2026 - 15:03

Le directeur général (CEO) de Denner, Torsten Friedrich, quitte jeudi le discounter après des divergences d'opinion sur le développement de l'entreprise. Michel Gruber, président du conseil d'administration, assurera désormais l'intérim.

Torsten Friedrich, directeur général de Denner, jette l'éponge. (archive)
Torsten Friedrich, directeur général de Denner, jette l'éponge. (archive)
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 15:03

30.04.2026, 15:08

M. Friedrich quitte donc l'entreprise de sa propre initiative au vu de différences de vues sur la stratégie de Denner. «D'un commun accord, les deux parties sont arrivées à la conclusion qu'un changement de direction créerait la meilleure base pour le développement futur» de la filiale de Migros, fait-elle savoir dans un communiqué publié jeudi.

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Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, Torsten Friedrich a réorganisé la direction et apporté son expérience dans le secteur du discount. Sous sa conduite, «Denner a affiné sa stratégie, déployé le nouveau format de ses magasins avec plus de fraîcheur dans les rayons et maintenu sa position de plus grand discounter dans un environnement de marché exigeant», est-il dit.

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