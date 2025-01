Gilles Andrier, directeur général du groupe verniolan Givaudan, a perçu 6,81 millions de francs en salaire et bonus pour l'année 2024 contre 5,95 millions lors de l'exercice précédent.

Les bonus ont augmenté (archives). ATS

Keystone-SDA, ib ATS

Le salaire fixe de M. Andrier est affiché en hausse de 4,1% sur un an à 2,04 millions, indique le rapport annuel de Givaudan paru vendredi. Il y est indiqué une augmentation due à des bonus plus élevés. La rémunération variable est de 4,76 millions, soit 19,3% de plus.

Pour la direction dans son ensemble, la rémunération globale a atteint les 22,8 millions après 19,61 millions en 2023.

Par contre, le conseil d'administration affiche un recul de 4,7% des rémunérations à 2,84 millions.