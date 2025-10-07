  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«En commun accord» Le patron de la marque Swatch en congé sabbatique

ATS

7.10.2025 - 11:00

Le directeur général de la marque Swatch, Alain Villard, a décidé d'un commun accord avec la célèbre maison horlogère biennoise de prendre un congé sabbatique d'une année. Vivian Stauffer, président de la marque Hamilton, a repris le poste au 1er octobre.

«Cette décision a été prise en commun accord avec le Swatch Group», explique mardi une porte-parole de l'horloger biennois, contactée par l'agence AWP.
«Cette décision a été prise en commun accord avec le Swatch Group», explique mardi une porte-parole de l'horloger biennois, contactée par l'agence AWP.
sda

Keystone-SDA

07.10.2025, 11:00

«M. Villard a pris ce congé sabbatique pour des raisons personnelles», a précisé mardi une porte-parole de l'horloger basé à Bienne, contactée par l'agence AWP. «La décision a été prise avant l'été pour permettre un passage de pouvoir bien planifié entre Swatch et Hamilton», ajoute-t-elle.

La porte-parole a également démenti tout lien de ce retrait des affaires avec la polémique déclenchée par la campagne publicitaire de la collection Swatch Essentials cet été.

Pub «raciste». Swatch suscite l'indignation: «Cette limite ne doit pas être franchie»

Pub «raciste»Swatch suscite l'indignation: «Cette limite ne doit pas être franchie»

La publicité montrait un Asiatique faisant le geste de brider ses yeux avec ses mains et a valu à la marque horlogère une pluie de commentaires négatifs sur Instagram, l'accusant de «racisme» et de «discrimination». Face aux appels au boycott, notamment en provenance de Chine, le groupe a retiré dans le monde entier le visuel controversé.

Vivian Stauffer, qui a repris le poste de directeur général de la marque Swatch au 1er octobre 2025, a commencé sa carrière chez l'horloger biennois en 2002. Il est par la suite devenu président de la marque Hamilton, créée en 1892 en Pennsylvanie et aujourd'hui intégrée au Swatch Group.

Les plus lus

Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant
La fille du milliardaire Würth meurt subitement
La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
Sa fille écoeurée: «Si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça»
La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»
Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël