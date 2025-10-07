Le directeur général de la marque Swatch, Alain Villard, a décidé d'un commun accord avec la célèbre maison horlogère biennoise de prendre un congé sabbatique d'une année. Vivian Stauffer, président de la marque Hamilton, a repris le poste au 1er octobre.

«Cette décision a été prise en commun accord avec le Swatch Group», explique mardi une porte-parole de l'horloger biennois, contactée par l'agence AWP. sda

«M. Villard a pris ce congé sabbatique pour des raisons personnelles», a précisé mardi une porte-parole de l'horloger basé à Bienne, contactée par l'agence AWP. «La décision a été prise avant l'été pour permettre un passage de pouvoir bien planifié entre Swatch et Hamilton», ajoute-t-elle.

La porte-parole a également démenti tout lien de ce retrait des affaires avec la polémique déclenchée par la campagne publicitaire de la collection Swatch Essentials cet été.

La publicité montrait un Asiatique faisant le geste de brider ses yeux avec ses mains et a valu à la marque horlogère une pluie de commentaires négatifs sur Instagram, l'accusant de «racisme» et de «discrimination». Face aux appels au boycott, notamment en provenance de Chine, le groupe a retiré dans le monde entier le visuel controversé.

Vivian Stauffer, qui a repris le poste de directeur général de la marque Swatch au 1er octobre 2025, a commencé sa carrière chez l'horloger biennois en 2002. Il est par la suite devenu président de la marque Hamilton, créée en 1892 en Pennsylvanie et aujourd'hui intégrée au Swatch Group.