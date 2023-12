L'année touristique qui s'achève devrait enregistrer des records. Depuis la pandémie, les affaires sont en plein boom, dans les Alpes en particulier.

«Il est probable que nous atteignions maintenant un plafond en termes de nuitées», annonce Martin Nydegger (image d'archives). KEYSTONE

«Pour la première fois dans l'histoire du tourisme suisse, nous devrions compter cette année plus de 40 millions de clients en hôtels», a déclaré Martin Nydegger, le directeur de Suisse Tourisme, dans une interview accordée lundi à CH Media.

Selon lui, cette année record est le résultat d'une bonne interaction entre tous les acteurs et de leurs capacités de résilience.

Pendant la pandémie, le secteur touristique a par exemple continué d'être actif dans le domaine du marketing: «Nous n'avons pas fermé de bureaux et les campagnes ont été parfois réduites mais rarement annulées», a poursuivi Martin Nydegger.

La clientèle suisse reste très importante. «Mais il est probable que nous atteignions maintenant un plafond en termes de nuitées». Pendant la pandémie, les Suisses ont redécouvert leur pays, mais l'envie d'horizons plus lointains se fait de plus en plus pressante.

ed, ats