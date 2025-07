Le personnel de 20 minutes et du matin.ch s'est mobilisé jeudi matin en gare de Genève et Lausanne. Une pétition a été distribuée aux passants pour protester contre le plan de restructuration de l'éditeur TX Group, lequel prévoit l'abandon du journal papier et la suppression de dizaines de postes.

Outre la disparition du format papier pour 20 minutes et son pendant alémanique 20 Minuten, les rédactions seront regroupées dans une rédaction nationale répartie entre Lausanne, Berne et Zurich, entraînant la fermeture de plusieurs bureaux régionaux. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Titrée «Prenez 20 secondes pour sauver 20 minutes», la pétition rappelle que la version papier du quotidien est menacée de disparition dès le 1er janvier 2026. Quant à la version numérique, elle ne comptera plus qu'environ 20 personnes, contre 60 actuellement, affirme la pétition. Cette restructuration va priver «une large part de la population d'un accès simple, rapide et gratuit à l'information», souligne le texte.

Selon les syndicats qui ont participé à cette opération, les collaborateurs entendent par cette action «dénoncer le démantèlement incessant de la presse, défendre leurs emplois, leur journal, leur métier, et affirmer leur engagement envers leur lectorat.»

TX Group a annoncé cette réorganisation le 17 juin. Outre la disparition du format papier pour 20 minutes et son pendant alémanique 20 Minuten, les rédactions seront regroupées dans une rédaction nationale répartie entre Lausanne, Berne et Zurich, entraînant la fermeture de plusieurs bureaux régionaux.

Sous réserve des résultats de la procédure de consultation, qui n'est pas encore terminée, ces différentes mesures pourraient entraîner la suppression d'un maximum de 80 postes à plein temps. Pour TX Group, cette réorientation est nécessaire pour répondre à «l'évolution rapide des usages médiatiques et la baisse continue des revenus issus de l'impression».