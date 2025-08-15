  1. Clients Privés
Suisse Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

ATS

15.8.2025 - 09:02

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse n'a augmenté que de 0,1% en glissement trimestriel et hors retombées des évènements sportifs, selon une première estimation du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

La croissance du PIB vaudois devrait être plus soutenue ces deux prochaines années (archives).
La croissance du PIB vaudois devrait être plus soutenue ces deux prochaines années (archives).
sda

Keystone-SDA

15.08.2025, 09:02

15.08.2025, 09:11

L'économie helvétique a ainsi nettement décéléré au deuxième trimestre 2025, indique vendredi dans un communiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur les trois premiers mois de l'année, le PIB avait connu une hausse de 0,8%.

Les économistes interrogés par AWP tablaient sur une évolution du PIB de la Suisse comprise entre -0,3% et +0,3% au deuxième trimestre 2025.

Les données complètes et actualisées du PIB seront disponibles ultérieurement. La publication des chiffres trimestriels selon les approches par la production, les dépenses et les revenus ainsi que des calculs actualisés des trimestres précédents est prévue le 28 août 2025.

