Recul du PIB L'économie romande va souffrir des droits de douane américains

ATS

22.10.2025 - 12:49

L'économie romande fait les frais de la nouvelle politique commerciale américaine. Après une hausse de son produit intérieur brut (PIB) attendue à 1,6% cette année, la croissance pourrait reculer à 0,9% l'an prochain, selon une étude des six banques cantonales romandes en collaboration avec le Forum des 100.

Les taxes douanières moyennes s'élèvent à 32% pour Vaud.
Les taxes douanières moyennes s'élèvent à 32% pour Vaud.
IMAGO/imagebroker

Keystone-SDA

22.10.2025, 12:49

Plusieurs facteurs expliquent ce recul attendu de PIB: d'une part, les droits de douane additionnels de 39% annoncés le 1er août dernier sur une partie des exportations suisses vers les États-Unis, et d'autre part, l'incertitude autour du maintien ou non de l'exemption de taxes sur les produits de l'industrie pharmaceutique et sur l'issue des négociations entre Berne et Washington afin d'abaisser les tarifs douaniers, relève l'étude des banques cantonales romandes parue mercredi.

Par ailleurs, dans le sillage du tassement de l'activité attendue aux États-Unis, le manque d'élan de la conjoncture mondiale devrait se prolonger, contribuant également à l'abaissement des prévisions pour la Suisse et la Suisse romande. Le Secrétariat d'État à l'économie (Seco) attend pour 2025 une croissance du PIB de 1,3%. La solide demande intérieure, les stocks constitués aux États Unis et le recours au chômage partiel dans certains cas devraient permettre de contenir la hausse des tarifs douaniers.

Si les nouveaux droits de douane américains sont maintenus, l'impact sera pleinement sensible en 2026: le Seco table sur un ralentissement de la croissance à 0,9% l'an prochain. Les perspectives pourraient toutefois s'améliorer en cas de résultat positif des négociations avec Washington.

Différences régionales

La nouvelle politique commerciale des Etats-Unis affecte les cantons romands de manière disparate. Les taxes douanières moyennes s'élèvent à 34% pour le Jura, à 32% pour Vaud, à 31,1% pour Fribourg et à 26,2% pour Genève. Elles se situent par conséquent au-dessus de la moyenne nationale estimée à 19,3%.

À l'inverse, le Valais et Neuchâtel se distinguent par une part élevée des produits pharmaceutiques dans leurs ventes sur le marché américain. La taxe moyenne sur les marchandises entrant aux États-Unis n'est que de peu au-dessus de la moyenne nationale pour le premier (22,7%), et au-dessous pour le second (17,7%). Au final, la moyenne romande, calculée à 24,6%, est plus élevée que la moyenne pour la Suisse.

Autres débouchés

Le monde ne se limite toutefois pas aux États-Unis. Leur premier rang en tant que débouché des exportations suisses et romandes s'applique à un classement par pays. En revanche, si l'on considère les régions économiques, la zone euro est la première destination des exportations suisses et romandes (respectivement 37,4% et 31,1%). Des pays comme l'Allemagne (11,4% et 7,4%), l'Italie (6,2% et 4,8%) ou la France (4,7% et 10,8%) restent des partenaires importants.

Hors zone euro et Union européenne, le Royaume-Uni fait partie des dix premiers marchés étrangers des entreprises suisses et romandes (5,0% et 6,8%). L'Asie (sans le Moyen-Orient) est également une destination clé (26,6% et 28,0%), plus même que les États-Unis.

