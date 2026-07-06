Si le détroit d'Ormuz est en partie rouvert, des produits liés au gaz et au pétrole, présents dans de nombreuses industries, restent affectés par les conséquences de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.

«La réouverture du détroit d'Ormuz est très relative, d'autant que se pose la question du péage», souligne Ines Bouacida, chercheuse Climat et énergie à l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) de Paris, jointe par l'agence AWP.

«On voit une détente sur les marchés de l'énergie, mais les prix restent volatils». Ils dépendront aussi, selon l'experte, de la vitesse de reconstruction des infrastructures détruites durant le conflit et dont dépend la production de différentes ressources.

Aluminium

Derrière une «anodine» capsule Nespresso en aluminium, se cachent «des enjeux géopolitiques majeurs», a pointé Yves Jégourel, professeur titulaire de la chaire d'économie des matières premières et transitions durables du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) à Paris. «Le blocage du détroit d'Ormuz va avoir des conséquences systémiques sur un grand nombre de matières premières», résume-t-il. L'aluminium, dont la banque UBS estime que près d'un quart de la production mondiale provient du Moyen-Orient, est ainsi «un sujet majeur».

Ce métal, dont la production nécessite de raffiner de la bauxite pour obtenir de l'alumine, est «clé pour la transition énergétique». Cette industrie est «ultra-dominée par la Chine: sur 70 millions de tonnes d'aluminium primaire, 40 millions viennent de Chine, alors que l'Europe de l'ouest voit ses capacités de production diminuer.»

Le prix de l'aluminium atteint 3000 dollars la tonne, après avoir connu un pic début juin à 3850 dollars. Dans le même temps, les stocks officiels sont «au plus bas», ce qui affaiblit «la capacité à amortir les chocs».

Soufre

Les pays du Golfe fournissent un quart du soufre mondial, d'après le Bureau français des recherches géologiques et minières (BRGM). Fabriqué à partir des hydrocarbures, il intervient à la fois dans la composition des engrais et de l'acide sulfurique qui «entre dans la fabrication du cuivre, dans certains procédés de la transformation du minerai en métal et également sur le nickel de haute pureté», pour lesquels les coûts de production ont connu «une augmentation importante», a appuyé M. Jégourel.

Cuivre et nickel

Le cuivre est le métal «absolu» de la transition énergétique: «électromobilité, énergies renouvelables, infrastructures de transport d'électricité», cite le spécialiste du CNAM. «Dans notre dépendance des métaux, le goulet d'étranglement se positionne différemment: il se situe sur la transformation pour le nickel et sur l'offre minière pour le cuivre.» Deux facteurs permettraient de faire redescendre la pression selon lui, «le recyclage et la sobriété».

Engrais

«Les prix des engrais sont en repli depuis mai, mais ils risquent de rester sur un plateau élevé et de ne sans doute pas revenir à un prix pré-conflit», a expliqué Pierre-Marie Aubert, directeur du programme Politiques agricoles et alimentaires à l'IDDRI. L'ammonitrate se situe autour des 550 euros la tonne, «après pic à 600 euros, contre 500 euros pré-conflit et 450 euros fin 2025».

S'il souligne que «les engrais qui passent par le détroit d'Ormuz vont surtout vers l'Asie, obligeant ces pays à se tourner vers la Russie ou les Etats-Unis, l'effet prix touche en revanche tout le monde». Dans ce contexte, les céréaliers européens sont «parmi les plus exposés de la planète». Ces derniers sont pris dans un «effet ciseau», selon M. Aubert. «Les intrants coûtent plus chers» mais leur production, elle, ne se vend pas à un prix plus élevé, «car les céréales sont actuellement sur un marché baissier. Le cours du blé ne décolle pas des 200 euros la tonne.» Cette situation s'avère «problématique pour eux».