Relations «rétablies» Le président bolivien à Washington pour réclamer des aides

ATS

28.10.2025 - 21:15

Le président élu bolivien de centre-droit, Rodrigo Paz, qui a mis fin à 20 ans de pouvoir socialiste, a annoncé se rendre dès cette semaine aux Etats-Unis. Il souhaite rétablir les relations rompues depuis 2008 et solliciter des aides financières pour surmonter la grave crise économique.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio avait affirmé dans ses félicitations à M. Paz que les Etats-Unis étaient prêts à coopérer avec la Bolivie (archive). 
Elu au second tour le 19 octobre, M. Paz et ses collaborateurs doivent s'entretenir à Washington avec des représentants des départements d'État, du Trésor et du Commerce, ainsi qu'avec des dirigeants de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et du Fonds monétaire international.

«Nous reviendrons avec des dollars tout frais pour nos réserves internationales», avait affirmé ce week-end devant la presse M. Paz. Les conseillers du président élu sont partis ce mardi mais son programme n'était pas connu.

Le plan est «de rencontrer tous les organismes multilatéraux de financement et l'administration des Etats-Unis», a déclaré José Luis Lupo, l'un des conseillers, à la chaîne de télévision Unitel avant son départ depuis l'aéroport d'El Alto.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio avait affirmé dans ses félicitations à M. Paz que les Etats-Unis étaient prêts à coopérer avec la Bolivie sur la sécurité régionale, les investissements et la lutte contre l'immigration illégale.

Relations «rétablies»

Au lendemain de son élection, M. Paz avait annoncé que les relations diplomatiques avec les États-Unis, rompues depuis 2008 sous le gouvernement de l'ancien président de gauche Evo Morales, seraient «rétablies».

Les relations entre la Bolivie et les Etats-Unis ont été rompues lorsque Evo Morales a expulsé l'ambassadeur Philip Goldberg, l'accusant de soutenir un mouvement de droite qui aurait cherché, selon lui, à diviser le pays andin. Le Département d'État avait nié ces accusations et, par mesure de réciprocité, expulsé l'ambassadeur bolivien.

Evo Morales, proche allié pendant ses mandats (2006-2019) de Cuba et du Venezuela, avait également expulsé l'agence antidrogue américaine DEA et l'agence américaine pour le développement international (USAID), sous les mêmes accusations.

L'inflation annuelle à septembre a dépassé les 23% en Bolivie, et le gouvernement du président Luis Arce a presque épuisé ses réserves de dollars pour maintenir une politique de subventions aux carburants.

