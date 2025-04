Le président du WEF, Klaus Schwab, annonce sa démission immédiate

Klaus Schwab, âgé de 88 ans, a annoncé sa démission immédiate de la présidence du conseil de fondation du Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR). Jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé, le vice-président Peter Brabeck-Letmathe prendra le relais.

Il y a un an, en mai, M. Schwab avait déjà annoncé son intention de quitter son poste de directeur et de passer à la présidence du conseil de fondation. Il se retire maintenant de cette même fonction (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Selon un communiqué du WEF publié lundi, M. Schwab a informé le conseil d'administration de sa démission lors d'une réunion extraordinaire le dimanche de Pâques. Le choix du chef intérimaire Peter Brabeck-Letmathe, ancien président du conseil d'administration de Nestlé, s'est fait à l'unanimité. Le conseil de fondation a mis en place un comité de recherche pour trouver un successeur durable.

Il y a un an, en mai, M. Schwab avait déjà annoncé son intention de quitter son poste de directeur et de passer à la présidence du conseil de fondation. Il se retire maintenant de cette même fonction.

Fondé avec l'argent de ses parents

Le professeur d'économie allemand Klaus Schwab, né à Ravensburg dans le sud de l'Allemagne, fils d'un directeur d'usine suisse, a créé le Forum économique mondial en 1971 avec l'argent de ses parents, ses économies de manager et un crédit. Le Forum, avec sa réunion annuelle à Davos, est devenu l'une des rencontres les plus importantes pour les politiciens de haut niveau, les grands managers, les scientifiques et les représentants de la société civile du monde entier.

Le siège du WEF se trouve à Genève. Il emploie 600 personnes dans le monde entier, à Genève, New York, Pékin et Tokyo.

Klaus Schwab a été honoré à plusieurs reprises, notamment par l'empereur du Japon, pour ses efforts visant à réunir la politique et l'économie afin de résoudre des problèmes mondiaux. Les détracteurs de la rencontre annuelle de Davos reprochent en revanche aux organisateurs que les puissants de ce monde augmentent mutuellement leurs profits au WEF, sur le dos de la population.

Docteur en ingénierie

Klaus Schwab a étudié à l'École polytechnique fédérale (EPF) de Zurich, à l'Université de Fribourg et à l'Université de Harvard près de Boston. Il est docteur en ingénierie et en sciences économiques et sociales et possède un master en administration publique.

Il a dirigé la restructuration d'Escher Wyss, le premier groupe suisse d'ingénierie, et a été professeur de politique économique à Genève avant de fonder le WEF. Il est resté professeur à l'Université de Genève jusqu'en 2003, tout en assumant plusieurs mandats d'administrateur et de consultant international. Il s'est ensuite consacré entièrement au développement du WEF.