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Energie Le premier parc solaire alpin aux Grisons a produit plus qu'attendu

ATS

31.3.2026 - 10:02

Pour ses débuts, la première centrale solaire de Suisse, installée au-dessus de Klosters (GR), a produit plus d'électricité que prévu. Le parc a alimenté durant l'hiver la station de ski de Madrisa. Une deuxième phase de construction commencera en mai.

Située à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Klosters (GR), Madrisa Solar est la première centrale solaire alpine de Suisse raccordée au réseau (archives).
Située à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Klosters (GR), Madrisa Solar est la première centrale solaire alpine de Suisse raccordée au réseau (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.03.2026, 10:02

31.03.2026, 11:15

Madrisa Solar a commencé à injecter de l’électricité dans le réseau fin septembre 2025, indiquent mardi les groupes énergétiques Repower et EKZ ainsi que la commune de Klosters dans un communiqué commun. Le parc situé dans le Prättigau a produit environ 1,5 gigawattheure d'électricité d'octobre à mars, soit au-delà des attentes.

La centrale située à environ 2000 mètres d'altitude est conçue pour une production d'électricité élevée en hiver. Après les premières chutes de neige, sa performance a augmenté d'environ 15% grâce à la réflexion de la lumière – l'effet albédo – exploitée par des panneaux solaires «bifaciaux», qui produisent de l'électricité des deux côtés, expliquent ses exploitants.

Quelque 3600 panneaux solaires étaient en service pendant l'hiver, ce qui correspond à environ 20% de la capacité totale prévue. L'installation a ainsi largement dépassé la production minimale de 500 kilowattheures par kilowatt installé, comme exigée dans le cadre de la loi «Solar Express» de soutien par la Confédération à la construction d'installations photovoltaïques alpines.

Deux autres projets en cours

L’électricité produite à Madrisa est utilisée par EKZ ainsi que localement pour alimenter les remontées mécaniques de Klosters-Madrisa. La mise en service partielle du parc en septembre dernier a fonctionné en combinaison avec les installations solaires propres aux remontées mécaniques.

La deuxième et plus importante étape de construction du projet Madrisa Solar est agendée pour début mai. L’objectif est de connecter environ 70% de l’installation au réseau d’ici novembre. La mise en service complète est prévue d’ici fin 2027.

Deux autres grandes installations solaires alpines sont en cours de construction dans les Grisons dans le cadre de «Solar Express»: NalpSolar (Axpo) et SedrunSolar (Energia Alpina). Toutes deux sont situées dans la commune de Tujetsch, en Surselva.

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