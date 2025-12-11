  1. Clients Privés
Inspection Le président de Sandoz candidat à la présidence de SGS

ATS

11.12.2025 - 07:49

SGS désigne Gilbert Ghostine pour succéder à son président Calvin Grieder. La candidature de l'actuel président de Sandoz, spécialiste bâlois des génériques, et ex-patron de Firmenich, sera proposée à l'assemblée générale du 26 mars.

Actuel président de Sandoz et ex-patron de Firmenich, Gilbert Ghostin devrait reprendre la présidence de l'organe de surveillance de SGS à l'issue de l'assemblée générale du 26 mars prochain (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 07:49

11.12.2025, 07:59

Agé de 65 ans, Gilbert Ghostine préside le conseil d'administration de Sandoz depuis 2023, précise jeudi SGS dans un communiqué. Il est également connu pour avoir dirigé le fabricant genevois d'arômes et parfums Firmenich jusqu'à la fusion en 2023 avec le néerlandais DSM. Il ne siège pas actuellement au conseil d'administration de groupe genevois d'inspection et de certification et devra donc y être élu avant d'accéder à la présidence.

Calvin Grieder, qui renonce à solliciter un nouveau mandat, est entré à l'organe de surveillance de SGS en 2019 et le préside depuis 2020. Durant cette période, il a supervisé la succession du directeur général Frankie Ng par Géraldine Picaud, en 2024.

