Les prix de l'immobilier résidentiel se sont maintenus sur une pente ascendante entre janvier et fin mars en Suisse, de manière toutefois plus marquée pour les villas que pour les appartements.

Les montants requis pour l'achat d'une maison individuelle ont bondi en moyenne de 1,5% sur un trimestre et de 3,6% sur un an. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les montants requis pour l'achat d'une maison individuelle ont bondi en moyenne de 1,5% sur un trimestre et de 3,6% sur un an. Les prix des propriétés par étage ont de leur côté marginalement renchéri de 0,1% en glissement séquentiel, mais se sont avérés 4,6% plus onéreux qu'un an auparavant, détaille vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel a ainsi dans l'ensemble progressé de 0,7% sur un trimestre et de 4,1% sur un an.