  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Durex dans le dur Le prix des préservatifs pourrait flamber à cause de la guerre

ATS

22.4.2026 - 15:13

Le groupe de produits d'hygiène et santé britannique Reckitt Benckiser, qui compte Durex, Harpic ou Nurofen parmi ses marques, a prévenu mercredi que l'envolée des hydrocarbures avec la guerre au Moyen-Orient pourrait lui coûter jusqu'à 150 millions de livres (158 millions de francs).

La guerre au Moyen-Orient pèse lourdement sur Reckitt Benckiser, la maison-mère de Durex
La guerre au Moyen-Orient pèse lourdement sur Reckitt Benckiser, la maison-mère de Durex
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.04.2026, 15:13

22.04.2026, 15:15

«Un scénario avec un prix du pétrole à 110 dollars le baril pour le reste de l'année 2026 signifierait un impact brut d'environ 130 à 150 millions de livres» sur ses coûts de production annuels, prévient le groupe dans un communiqué.

Des augmentations de prix de près de 30%

Ces prévisions ont été publiées quelques heures après des déclarations à Bloomberg du patron de Karex, géant malaisien des préservatifs (qui fournit notamment Durex), annonçant des augmentations de prix de près de 30% en raison de chaînes d'approvisionnement déstabilisées et de coûts en hausse avec le conflit.

«C'est clairement l'un des plus gros ajustements de prix que nous ayons faits depuis très longtemps», a reconnu le directeur général de Karex, Goh Miah Kiat.

Reckitt Benckiser considère que l'impact de la guerre est «gérable». Mais «si les prix des matières premières restent à des niveaux très élevés tout au long de l'année» cela finira par se répercuter sur les budgets des ménages et donc sur la demande, ajoute-t-il.

Chiffre d'affaires en baisse

Reckitt a publié mercredi un chiffre d'affaires en baisse de près de 12% au premier trimestre – lié notamment aux effets comptables de la cession l'an dernier de sa division de produits d'entretien (Air Wick, Calgon, Cillit Bang).

Durex a notamment pâti de «la mise en place de la TVA sur les préservatifs en Chine au début du trimestre», ce qui a pesé sur la demande, précise le groupe.

Le chiffre d'affaires a aussi été pénalisé par un nombre de cas de rhumes et de grippes plus faible que la normale pendant la saison hivernale, ce qui s'est traduit par des ventes moins bonnes de ses médicaments sans ordonnances.

«Le choc des prix de l'énergie provoqué par les événements au Moyen-Orient devrait peser sur la demande des consommateurs et augmenter les coûts, compromettant les progrès réalisés dans le resserrement du contrôle des finances» du groupe ces dernières années, selon Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Le titre de Reckitt à la Bourse de Londres baisse d'environ 5% mercredi.

Les plus lus

Et si Federer se cachait derrière ce projet aussi discret que mystérieux ?
WhatsApp: le cercle bleu a disparu, voici venue la fleur violette
La folle course-poursuite de voleurs de voitures de luxe à travers trois cantons !
Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
Les joueurs suisses brisent le silence sur l’affaire Patrick Fischer
Vaud: un enfant mordu… et puni, le TF corrige la crèche