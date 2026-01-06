  1. Clients Privés
Métaux Le prix du cuivre continue de flamber

ATS

6.1.2026 - 15:56

Le cours du cuivre s'est rapproché mardi de son plus haut historique, une envolée alimentée par les inquiétudes liées à l'approvisionnement. Le métal industriel a franchi la barre des 6 dollars la livre en cours de journée.

Le cours du cuivre s'est rapproché de son plus haut historique, une envolée alimentée par les inquiétudes liées à l'approvisionnement. (archive)
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 15:56

06.01.2026, 16:21

Vers 15h00, le cuivre s'échangeait à 5,98 dollars la livre, en hausse de 1,33%. La progression du prix de ce métal industriel s'inscrit à environ 17% sur les quatre dernières semaines, après un bond de plus de 40% depuis le début de l'année 2025.

Selon la plateforme Trading Economics, les investisseurs craignent de plus en plus que l'administration Trump n'impose de nouveaux droits de douane sur les métaux raffinés, ce qui détournerait les exportations vers les États-Unis et saturerait l'approvisionnement des principaux centres de négoce comme Londres et Shanghai.

Le prix du cuivre a également été soutenu par des perspectives d'une demande mondiale accrue, notamment en raison de la modernisation des réseaux électriques, des projets d'énergies renouvelables et du développement des centres de données. Par ailleurs, les anticipations de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année ont renforcé l'appétit pour le risque sur les marchés financiers.

Selon Commerzbank, ce sont également les inquiétudes suscitées par une grève à la mine de Mantoverde au Chili qui ont fait grimper le prix du cuivre, écrivent les experts dans un commentaire. Bien que la mine représente moins de 0,5% de l'offre mondiale, Commerzbank estime que cette grève témoigne de l'exacerbation des tensions entre les compagnies minières et les mineurs.

