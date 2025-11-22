  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

500 millions de livres sterling! Le propriétaire du Daily Mail veut acquérir le Telegraph

ATS

22.11.2025 - 13:52

Le propriétaire du tabloïd Daily Mail, DMGT, a signé un accord avec le groupe Redbird IMI pour acquérir le quotidien britannique Telegraph pour 500 millions de livres sterling. L'annonce a été faite samedi par l'éditeur dans un communiqué.

Die Daily Mail App aus dem Google Playstore wird auf dem Bildschirm eines Smartphones angezeigt The Daily Mail app from Google Playstore is displayed on a smartphone screen Copyright: imageBROKER/MojahidxMottakin iblmmo12917623.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung
Die Daily Mail App aus dem Google Playstore wird auf dem Bildschirm eines Smartphones angezeigt The Daily Mail app from Google Playstore is displayed on a smartphone screen Copyright: imageBROKER/MojahidxMottakin iblmmo12917623.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung
IMAGO/imagebroker

Keystone-SDA

22.11.2025, 13:52

Cette acquisition, si elle va à son terme, pourrait donner naissance à l'un des plus grands groupes médiatiques orienté à droite au Royaume-Uni.

«DMGT a signé un accord avec Redbird IMI concernant l'acquisition du Telegraph Media Group pour un montant de 500 millions de livres sterling», a déclaré DMGT dans un communiqué envoyé à l'AFP. Les parties espèrent finaliser «rapidement» les termes de la transaction, a ajouté le groupe.

Cette acquisition «apporterait la confiance» dont les employés du Telegraph, un journal fondé il y a 170 ans, «ont besoin», a assuré DMGT. Elle garantirait à ce journal de «prospérer durablement, sur la scène mondiale».

Mis en vente en 2023

Son annonce intervient huit jours après l'annonce du retrait de l'offre du fonds américain RedBird pour prendre le contrôle du Telegraph, ce qui avait une nouvelle fois plongé ce quotidien conservateur dans l'incertitude.

Propriété depuis 2004 de la richissime famille Barclay, le journal avait été mis en vente d'office fin 2023 par la banque Lloyds pour éponger de lourdes dettes.

Les plus lus

Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Elle envoie un chat par la poste!
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Parmelin: «Ce que nous avons fait, c'est de la realpolitik»
Tanguy Nef échoue au pied du podium, le français Paco Rassat crée la surprise
Fuite d'eau spectaculaire à Chêne-Bougeries