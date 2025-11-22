Le propriétaire du tabloïd Daily Mail, DMGT, a signé un accord avec le groupe Redbird IMI pour acquérir le quotidien britannique Telegraph pour 500 millions de livres sterling. L'annonce a été faite samedi par l'éditeur dans un communiqué.

Die Daily Mail App aus dem Google Playstore wird auf dem Bildschirm eines Smartphones angezeigt The Daily Mail app from Google Playstore is displayed on a smartphone screen Copyright: imageBROKER/MojahidxMottakin iblmmo12917623.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung IMAGO/imagebroker

Keystone-SDA ATS

Cette acquisition, si elle va à son terme, pourrait donner naissance à l'un des plus grands groupes médiatiques orienté à droite au Royaume-Uni.

«DMGT a signé un accord avec Redbird IMI concernant l'acquisition du Telegraph Media Group pour un montant de 500 millions de livres sterling», a déclaré DMGT dans un communiqué envoyé à l'AFP. Les parties espèrent finaliser «rapidement» les termes de la transaction, a ajouté le groupe.

Cette acquisition «apporterait la confiance» dont les employés du Telegraph, un journal fondé il y a 170 ans, «ont besoin», a assuré DMGT. Elle garantirait à ce journal de «prospérer durablement, sur la scène mondiale».

Mis en vente en 2023

Son annonce intervient huit jours après l'annonce du retrait de l'offre du fonds américain RedBird pour prendre le contrôle du Telegraph, ce qui avait une nouvelle fois plongé ce quotidien conservateur dans l'incertitude.

Propriété depuis 2004 de la richissime famille Barclay, le journal avait été mis en vente d'office fin 2023 par la banque Lloyds pour éponger de lourdes dettes.