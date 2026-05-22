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Tribunal fédéral Le recours contre l'extension du tunnel du Lötschberg est rejeté

ATS

22.5.2026 - 12:24

L'extension du tunnel de base de Lötschberg pourra se faire comme prévu. Le recours de Blausee, qui exploite un élevage de truites et qui craignait une pollution des eaux souterraines à Mitholz (BE), a été rejeté vendredi par le Tribunal fédéral.

L'extension du tunnel du Lötschberg (ici lors de construction en 2001 avec le tunnel en arrière-fond) pourra se faire comme prévu. Le recours d'un opposant a été rejeté par le Tribunal fédéral. (archive)
L'extension du tunnel du Lötschberg (ici lors de construction en 2001 avec le tunnel en arrière-fond) pourra se faire comme prévu. Le recours d'un opposant a été rejeté par le Tribunal fédéral. (archive)
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 12:24

22.05.2026, 12:27

La société Blausee s'était opposée à l'installation des travaux de construction sur le site de la carrière de Mitholz (BE). Elle craignait que le chantier du BLS ne nuise à son élevage en contaminant les eaux souterraines.

Selon l'arrêt, le Tribunal fédéral considère toutefois que les conditions exigées par l'Office fédéral des transports sont suffisantes. Il s'est appuyé sur une évaluation de l'Office fédéral de l'environnement et de l'instance précédente, selon laquelle une atteinte aux eaux souterraines serait «de facto exclue», pour autant que les conditions relatives au drainage et à l'étanchéité soient mises en œuvre et régulièrement contrôlées.

Les juges ont en outre rejeté la critique selon laquelle le rapport d'impact sur l'environnement serait obsolète. Toutes les nouvelles connaissances relatives à la mortalité des poissons et aux dépôts de matériaux antérieurs ont été intégrées dans le rapport.

De nombreux poissons morts entre 2018 et 2020

De son côté, la recourante a fait savoir vendredi matin dans un communiqué qu'elle respectait la décision. L'entreprise suivra de près l'évolution du projet et fera valoir ses droits dans d'éventuelles futures procédures d'approbation des plans.

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Entre 2018 et 2020, de nombreux poissons étaient morts dans l'élevage de la recourante. La procédure pénale en cours visant à élucider cette mortalité massive, engagée par les propriétaires du Blausee, n'est pas concernée par la décision de vendredi.

Quant au projet d'extension du tunnel, qui implique notamment de prolonger une partie du deuxième tube, il permettra d'augmenter la cadence des trains. Pour rappel, le deuxième tube du tunnel de base du Lötschberg n'avait été creusé qu'en partie, pour des raisons de coût.

(arrêt 1C_62/2025 du 29.04.2026)

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