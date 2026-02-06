  1. Clients Privés
Tourisme Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée

ATS

6.2.2026 - 13:27

Les touristes suisses sont moins nombreux à voyager aux Etats-Unis. Malgré des conditions financières optimales, avec un dollar au plus bas par rapport au franc depuis 2015, les arrivées aux Etats-Unis en provenance de Suisse devraient à nouveau s'inscrire en baisse.

En 2025, une baisse de 10,6% des visiteurs suisses aux Etats-Unis a été essuyée à 361'000 voyageurs. A titre de comparaison, avant la pandémie, en 2019, ils étaient 474'550 à avoir visité les USA.
En 2025, une baisse de 10,6% des visiteurs suisses aux Etats-Unis a été essuyée à 361'000 voyageurs. A titre de comparaison, avant la pandémie, en 2019, ils étaient 474'550 à avoir visité les USA.
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 13:27

06.02.2026, 13:33

«Nous nous attendons à une baisse des arrivées en provenance de Suisse en 2026, de l'ordre de 20 à 25%, sous la barre des 300'000 visiteurs», regrette Heinz Zimmermann, président du comité Visit USA (Vusa), oeuvrant pour la promotion des Etats-Unis comme destination touristique.

L'année dernière, une baisse de 10,6% a été essuyée à 361'000 voyageurs. A titre de comparaison, avant la pandémie, en 2019, ils étaient 474'550 à avoir visité les Etats-Unis.

«Les facteurs rationnels pour un voyage aux Etats-Unis – faible dollar, tarifs attrayants pour les billets d'avion – et les facteurs émotionnels s'opposent actuellement», explique-t-il. Ce sont principalement les primo-visiteurs qui hésitent, nombre d'entre eux remettant leur projet de voyage aux Etats-Unis à plus tard, tandis que les visiteurs dit «repeater» continuent de traverser l'Atlantique.

Jeudi, une centaine d'agences de voyage était réunie à Zurich pour découvrir différentes destinations et attractions américaines. Organisé par Visit USA, l'événement permet aux agents de voyage de s'informer pour leur clientèle et de relayer les nouveautés. «Nous voulons rester présents, le marché suisse étant important, malgré sa petite taille», relève M. Zimmermann. Dans la situation actuelle, cela s'apparente à un investissement sur le long terme.

Chez les exposants, une certaine amertume est palpable. «L'image des Etats-Unis s'est terriblement dégradée, la politique suivie par Trump a un effet dévastateur sur le tourisme international», regrette David O'Donnell, vice-président de la communication de Meet Boston, le bureau touristique pour la région.

La situation est d'autant plus frustrante que les grandes villes de la côte Est, dont Boston, sont dans l'ensemble plus progressistes et s'opposent à la politique du président américain Donald Trump. «Notre région abrite parmi les plus grands établissements de formation et de recherche, c'est un élément clef de notre identité».

Clientèle suisse prisée

Boston accueille environ 25'000 visiteurs suisses chaque année, en majorité (75%) pour du tourisme de loisirs. Le pouvoir d'achat de ces voyageurs en fait une clientèle prisée. «Les dépenses par personne et par jour pour les visiteurs suisses atteignent 295 dollars, hors frais d'hôtels et billets d'avion», précise M. O'Donnell.

La ville profitera cet été de son statut de ville hôte pour la Coupe du monde de football. «Nous avons encore quelques disponibilités pour l'été, pour celles et ceux qui veulent sentir la ville en effervescence», déclare M. O'Donnell. Boston veut toutefois se positionner comme une destination quatre saisons et a notamment étoffé ses animations lors de la saison hivernale.

Difficile d'obtenir des réponses précises du côté des compagnies aériennes sur l'état des réservations estivales. Edelweiss concède néanmoins que «l'évolution des réservations pour les Etats-Unis s'avère actuellement plus difficile», indique un porte-parole.

«Compte tenu de la situation géopolitique, nous enregistrons globalement une baisse des réservations, en particulier chez les voyageurs suisses. Comme la plupart de nos destinations aux Etats-Unis ne sont desservies qu'à partir du printemps ou de l'été, les chiffres actuels des réservations sont encore relativement faibles. Il n'est donc pas possible à l'heure actuelle de donner une estimation définitive pour la saison estivale», a-t-il ajouté.

