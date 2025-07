Le rendement des caisses de pensions helvétiques a calé dès le mois de juin, après un éphémère rebond en mai. La performance mensuelle d'ensemble a plafonné à 0,05%, portant le rendement depuis le début de l'année à 1,15%, indique mercredi le relevé périodique d'UBS.

Sur le seul mois de juin, les rendements individuels se sont étalés entre -0,01% pour les petites institutions gérant pour moins de 300 millions de francs d'actifs et 0,13% pour leurs consoeurs disposant de plus d'un milliard de francs d'actifs sous gestion. ATS

Keystone-SDA ATS

Nonobstant d'importantes incertitudes géopolitiques et commerciales, les experts de la banque aux trois clés demeurent optimiste. «Les récents développements dans le domaine du commerce témoignent d'une volonté commune d'éviter des guerres commerciales ouvertes et de rechercher des compromis,» observe ainsi le bureau du responsable de l'investissement. Les chocs géopolitiques n'ont en outre pas souvent eu d'effets durables sur les marchés.

Les investissements en actions étrangères (1,56%) sont demeurés les plus prolifiques, devant l'immobilier direct (0,20%) et indirect (+0,11%). Les infrastructures en revanche ont généré un déficit de 0,18%, les obligations en devises de 0,43%, leurs homologues en francs de 0,99%, les placements privés de 1,25%, les actions suisses de 1,66% et les fonds spéculatifs de 1,78%.

Les stratèges en investissement du béhémoth bancaire helvétique préviennent que la volatilité risque de demeurer élevée dans un avenir proche et n'anticipent qu'un rendement modéré sur les marchés actions. Ils préconisent une conversion des expositions excédentaires au dollar en d'autres monnaies, comme l'euro, du fait de la contestation croissante du statut de valeur refuge du billet vert.