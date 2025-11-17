  1. Clients Privés
Resté stable En 2023, les ménages suisses ont gagné en moyenne 7’186 francs par mois

ATS

17.11.2025 - 09:01

Le revenu disponible moyen des ménages suisses était de 7186 francs par mois en 2023. Ce chiffre est stable par rapport à l'année précédente, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les ménages suisses dépensent en moyenne 14% de leur revenu brut pour le logement et l'énergie (archives).
Keystone-SDA

17.11.2025, 09:51

Tous les ménages suisses ne disposent toutefois pas d'une telle somme, souligne l'OFS dans un communiqué. En 2023, environ 61% d'entre eux avaient un revenu disponible inférieur à la moyenne suisse.

La même année, les ménages ont consacré en moyenne 5049 francs par mois, ou 48,8% de leur revenu brut, aux dépenses de consommation. Les dépenses les plus lourdes concernent le logement et l'énergie (14% du revenu brut), indique l'OFS.

Ce poste de dépenses a connu une augmentation significative par rapport à 2022, passant en moyenne de 1374 à 1449 francs par mois. Au final, il restait en moyenne aux ménages 1736 francs par mois pour épargner, soit 16,8% du revenu brut.

