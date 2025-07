Londres et New Delhi ont signé jeudi un accord de libre-échange après des années de négociations ardues sur le whisky britannique ou le textile indien, à l'occasion d'une visite du Premier ministre Narendra Modi au Royaume-Uni.

L'accord avec l'Inde fera croître le commerce bilatéral de 25,5 milliards de livres, mais n'ajoutera à terme que 4,8 milliards de livres par an au PIB britannique (photo prétexte, archives).

Cet accord, conclu en mai, est le plus «significatif sur le plan économique depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne», a déclaré le dirigeant britannique Keir Starmer. Il a salué un «jour historique» pour les deux pays, lors d'une conférence de presse organisée à Chequers, la résidence de campagne des Premiers ministres britanniques au nord-ouest de Londres.

«Nous avons des liens historiques, familiaux et culturels uniques, et voulons renforcer davantage notre relation pour qu'elle soit encore plus ambitieuse, moderne et tournée vers le long terme», a encore insisté Keir Starmer.

M. Modi, lui, s'est réjoui de «l'écriture d'un nouveau chapitre» entre l'Inde et le Royaume-Uni, deux «partenaires naturels», après de «nombreuses années de travail acharné» pour y parvenir.

Entamées sous Johnson

Entamées en 2022 à l'époque de Boris Johnson, les négociations ont été relancées fin février quand le président américain Donald Trump a commencé à agiter la menace des droits de douane, en partie mise à exécution depuis.

L'accord avec l'Inde fera croître le commerce bilatéral de 25,5 milliards de livres, mais n'ajoutera à terme que 4,8 milliards de livres par an au PIB britannique, évalué à 2800 milliards, selon des chiffres officiels.

Il doit permettre de réduire de 15% à 3% en moyenne les droits de douane sur les marchandises britanniques exportées vers l'Inde comme le whisky – qui sera taxé à 75% au lieu de 150%, puis à 40% d'ici dix ans -, des pièces utilisées dans l'aéronautique ou des dispositifs médicaux. En contrepartie, Londres va notamment réduire ses propres droits sur les vêtements, chaussures, des biens d'ingénierie et produits alimentaires produits en Inde.

Rencontre avec Charles III

Le Royaume-Uni, qui importe d'Inde environ un tiers de plus que ce qu'il n'y exporte, a conservé des liens économiques et culturels forts avec son ancienne colonie – 1,9 million de personnes d'origine indienne vivent dans le pays.

Il s'agit de la quatrième visite du Premier ministre indien, au pouvoir depuis 2014, et de la première depuis que Keir Starmer est arrivé à Downing Street il y a un an.

Avant d'embarquer mercredi pour le Royaume-Uni, le dirigeant indien s'était aussi «réjoui de rendre visite à Sa Majesté Charles III», qu'il doit rencontrer dans l'après-midi.